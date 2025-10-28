Onur Çelik, Antalya'da Kuaförler Organizasyonunda Görev Aldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hizmet veren kuaför Onur Çelik, Antalya'da gerçekleştirilen ulusal kuaförler organizasyonunda önemli görevler üstlendi.

Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte Çelik, hem düzenlenen saç kesim yarışmasında jüri üyeliği yaptı hem de meslektaşlarına yönelik saç kesim teknikleri eğitimi verdi.

Uzun yıllardır sektörde başarılı çalışmalarıyla tanınan Onur Çelik, Bir çok ilden katılan kuaförlerin ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde, modern saç kesim teknikleri ve yeni trendler üzerine deneyimlerini aktardı. Çelik, jüri koltuğunda ise kategorilerdeki en başarılı çalışmaları titizlikle değerlendirerek, genç yeteneklerin belirlenmesine katkı sağladı.

Kars Sarıkamış'ı ulusal bir platformda başarıyla temsil eden Onur Çelik, organizasyon sonunda yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımla bir araya gelmek, bilgi ve tecrübemizi paylaşmak benim için büyük bir onur. Kars'ı ve Sarıkamış'ı bu platformda temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Sektörümüzün gelişimi için eğitimlerimize devam edeceğiz," dedi. - KARS