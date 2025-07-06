Okçuluk, Çocukların Gelişiminde Önemli Rol Oynuyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özcan, okçuluğun 7-18 yaş arası çocuklarda dikkat, sabır, özgüven ve sosyal becerileri geliştirdiğini söyledi.

Yüksek lisans tezinde 627 çocuk üzerinde gerçekleştirdiği akademik çalışma sonuçlarını paylaşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özcan, "Okçuluk sporunun çocuklarda, özellikle 'ergen' diye tabir ettiğimiz 7-18 yaş arası süreçte ciddi anlamda katkıları var. Bunu bilimsel olarak da ispatlamış durumdayız" dedi.

Sosyal kaygı yaşayan çocukların okçuluk sayesinde akran ilişkilerini geliştirdiğini ifade eden Özcan, "Bu çocuklar zamanla daha sosyal bireyler haline geliyor. Bu durum akademik başarılarına da olumlu yansıyor. Okçulukla birlikte özgüvenleri artıyor, hedefe odaklanmayı öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

Özcan, "1 sene boyunca sürekli hedef vurarak başarı elde eden çocuklar, bunu akademik hayatına da olumlu yansıtıyor. Hiperaktivite ve duruş bozukluğu olan çocuklar doktor tavsiyesiyle okçuluğa başlatılıyor. Çünkü okçuluk dikkat ve sabır, beceri gerektiren bir spor. Uzun yıllar atış çizgisine gelen çocuk ok atışı sırasında dünya ile ilişiğini kesiyor. Bu sayede sabrı ve dikkati de gelişiyor. Bu anlamda okçuluk sporu çocuklarda olumlu etkiler bırakıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA