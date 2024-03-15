Öğretme ve öğrenmenin merkezi ATA-ÖGEM

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA-ÖGEM), öğretim elemanlarına yönelik gerçekleştirdiği başarılı projeler ve düzenlediği etkinliklerle başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2019 yılında kurulan ATA-ÖGEM, kurulduğu günden bugüne pratik uygulamaları, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerle paylaşarak eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor. Yüz yüze ve uzaktan eğitime yönelik öğretim becerilerini geliştirmek isteyen akademisyenlere destek sunan merkez; öğretim elemanlarına yönelik yaptığı teknolojik ve pedagojik seminer faaliyetleri ile akademisyenlere daha etkili bir öğrenme ortamı sunmayı da amaçlıyor.

Kuruluşundan bu yana öğretme ve öğrenme alanında mükemmelliği destekleyen bir kurumsal iklim oluşturmaya odaklanan ATA-ÖGEM, öğrenci odaklı stratejileri ve eğitimdeki yenilikleri vurgulayarak üniversite düzeyinde öğretme ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak senkron ve asenkron olarak birçok faaliyeti yürütüyor.

Öğretim Elemanlarına Yüz Yüze Seminerler

Kuruluşundan itibaren aralarında ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğretim tasarımı ve izlence hazırlama, eğitimde teknoloji kullanımı, sınıfta iletişim ve insan ilişkileri gibi eğitimlerin yer aldığı yaklaşık 24 saat süren 12 farklı türde yüz yüze semineri Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyenlerle buluşturan ATA-ÖGEM, tamamen yüz yüze gerçekleşen seminer faaliyetlerini pandemi dönemine kadar planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimi Destekleyici Sertifika Programları

ATA-ÖGEM, eğitimdeki çeşitliliği destekleyen ve öğreticilerin sürekli gelişimine katkıda bulunan, akademik gelişim ve uzaktan öğreticilik sertifika programları olmak üzere iki temel sertifika programını asenkron olarak yürütüyor. Yüz yüze ve uzaktan eğitimi destekleyici olan bu programlar, günümüzün dinamik eğitim ortamında akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu beceri ve bilgiyi sağlamayı hedefliyor.

Bu sertifika programları, akademisyenlerin teknolojik ve pedagojik becerilerini desteklemeyi ve etkili öğretim stratejilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Akademisyenlerin yüz-yüze, uzaktan ve karma eğitim ortamlarında etkili olabilmeleri için tasarlanan programlar, teknoloji destekli öğretimin uygulamalarını içeriyor. Ayrıca, öğrenci merkezli öğretim metotları ve farklı öğrenme stillerini anlama ve yönetme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Yüz-yüze, uzaktan ve karma eğitim eğitimdeki yenilikçi yöntemler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyen akademisyenler için bu programlar, eğitimdeki değişen ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor. Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları, sertifika programlarına "ogem.atauni.edu.tr/sertifika" adresinden erişebiliyor.

Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş Seminerleri

Son dönemlerde giderek daha fazla önem kazanan uzaktan öğreticilik konusunda Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA-ÖGEM), uzmanlar tarafından verilen seminerlerle eğitimcileri destekliyor ve bilgi birikimlerini artırıyor. Bu seminerler, eğitimcilerin uzaktan eğitim sistemlerini daha iyi anlamalarını ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak dijital öğretim becerilerini güçlendirmeyi planlıyor.

Uzaktan eğitim sistemlerinin tanıtımı, etkili ders tasarımı, materyal hazırlama ve uzaktan eğitimde değerlendirme gibi konuları ele alan seminerler, eğitimcilerin ihtiyaçlarına yönelik pratik bilgiler sunuyor. Bu sayede öğretim süreçlerini çevrim içi ortama uyarlamak isteyen eğitimciler, güncel ve etkili yöntemleri öğrenme ve uygulama fırsatı buluyor.

ATA-ÖGEM'in düzenlediği bu kapsamlı seminerler, eğitimcilerin profesyonel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda, eğitim alanında kaliteli bir bilgi paylaşımını teşvik ederek sektördeki yenilikleri ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya yönelik bir platform oluşturuyor. Bu seminerler, eğitimcilerin öğretim kalitesini artırmalarına ve öğrencilere daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Bilimsel Projeler ve Uluslararası İş Birliği

ATA-ÖGEM; Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimine sunduğu projelerle sadece bulunduğu üniversite ile sınırlı kalmayıp ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyetler yürütüyor. Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli çıktıları arasında yer alan ulusal ve uluslararası alanda yapılacak proje kültürünün yaygınlaşması misyonu doğrultusunda gerçekleşen çalışmalar giderek daha da artıyor.

THEE - İyi Öğretmen Gözünden Anlaşılacak

ATA-ÖGEM'in paydaş olarak yer aldığı "Göz Hareketlerinin Takibi ile Öğretim Tekniklerinin İyileştirilmesi" başlıklı proje, 2019 yılı ERASMUS+ "Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203)" kapsamında Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazandı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay tarafından koordine edilen ve İtalya Salerno Üniversitesi, Litvanya Vilnius Üniversitesi, ATA-ÖGEM, Belçika UNICA ve Dama Sistem Şirketi'nin (ODTÜ Teknokent) ortak olarak yer aldığı proje, 282.618 Euro bütçe ile desteklendi ve 33 ay sürdü.

Türkiye ve Avrupa'daki akademisyenlerin daha etkili öğretim yapabilmesine yönelik bir sistem geliştirilmesini hedefleyen THEE projesi kapsamında; Türkiye ve Avrupa'daki akademisyenlerin sınıflarda ders anlattıkları esnada göz hareketleri, göz izleme cihazları ile kaydedilip analiz ediliyor.

Sınıfların daha iyi yönetilmesi, teknoloji desteği ile daha etkin ders anlatımı konularında akademisyenlere kendi gözlerinden toplanan veriler kullanılarak bilgi verildi. Böylelikle; deneyimsiz akademisyenler deneyimli akademisyenlerin gözünden sınıf yönetimini inceledi, ders anlatırken yapılan hatalar değerlendirildi ve sınıflarda bulunan akıllı tahta ve benzeri teknolojik ekipmanları derslerde aktif kullanmalarının etkileri konusunda farkındalık oluşturuldu.

BAP Destekli Projeler...

ATA-ÖGEM tarafından Atatürk Üniversitesi kapsamında öğretim elemanlarının öğrenme süreçlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla çeşitli proje faaliyetleri de yürütülüyor. Bu kapsamda merkez tarafından yüz yüze ve çevrim içi eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Yüz yüze eğitimler, öğretim elemanlarının interaktif ortamlarda bilgi ve deneyim paylaşımını sağlıyor, aynı zamanda etkileşimli öğrenme yöntemlerini de destekliyor. Çevrim içi eğitim faaliyetleri ise dijital teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla, öğretim elemanlarının yüz yüze ve uzaktan eğitim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Akademisyenlere Yönelik TÜBİTAK Destekli Seminerler

ATA-ÖGEM tarafından akademisyenlerin araştırma ve bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla TÜBİTAK BİDEB (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) programı tarafından desteklenen seminerler belirli aralıklarla çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Akademik Danışmanlık Eğitimi, Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları, Öğrenme Sürecini Geliştirme Uygulamaları, Araştırma Projeleri Yazma ve Bilimsel Makale Yazma Eğitimi gibi konuları içeren seminerler, akademisyenlere alanlarında güncel gelişmeleri takip etme ve kendi çalışmalarını daha ileri seviyeye taşıma fırsatı sunuyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen seminerler, çeşitli bilim alanlarında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenleniyor. Seminerler, akademisyenlere alanlarında öncü araştırma grupları ve en son teknoloji ve metodolojiler hakkında bilgi edinme şansı sunarken aynı zamanda akademik ağlarını genişletme imkanı da sağlıyor. Bugüne kadar 15'ten fazla verilen TÜBİTAK destekli seminerlerle ulusal ve uluslararası binlerce akademisyene katkıda bulunuluyor.

Sosyal Medyada ATA-ÖGEM

ATA-ÖGEM, kitlelere ulaşmak ve bilgi paylaşımını artırmak için sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Özellikle Youtube kanalı üzerinden paylaşılan eğitim videolarıyla geniş bir izleyici kitlesiyle etkileşim sağlanıyor. Bu videolar, eğitimde kullanılan teknikleri, yenilikçi öğretim yöntemlerini ve en iyi uygulamaları içermekle birlikte kurum bünyesinde verilen bütün asenkron ve senkron çevrim içi eğitimlerin kayıtlarını da içeriyor. ATA-ÖGEM'in Youtube kanalı, akademisyenlere yol göstererek eğitimdeki kaliteyi artırmayı hedefliyor. Youtube kanalı, geçtiğimiz 5 yıl içinde 150 binin üzerinde gösterim alarak ve yaklaşık 3 bin aboneye ulaşarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmiştir.

Rektör Çomaklı: "ATA-ÖGEM, Yeni Düşünce Yapıları ile Öğrenim Metotlarını Keşfedip Uyguluyor"

Üniversiteye yeni bir yol haritası belirlemek, 60 yıllık tecrübesinden güç alarak geleceğe daha güçlü bakabilmek ve çağa ayak uyduracak yenilikleri hayata geçirmek adına 6 yıl önce başlayan ve süreç içerisinde birçok başarıyı da beraberinde getiren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde gerçekleşen Arama Konferanslarında uzmanlar tarafından dile getirilen ve bu doğrultuda kurulması noktasında adımlar attıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA-ÖGEM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve ekibinin kısa sürede önemli başarıların altına imza attıklarını söyledi.

Yeni eğitim düzeninde gerek teknolojinin gerekse yeni düşünce yapıları ile öğrenim metotlarının keşfedilmesi ve eğitim sürecine entegre edilmesinin hayati bir önem taşıdığı günümüz dünyasında, bu gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulama yöntemlerine hakim olmak amacıyla ATA-ÖGEM'i kurduklarını aktaran Rektör Çomaklı: "Üniversite olarak ilkemiz, kurumsal hedefler ile önceliklere duyarlı olmak. Bu kapsamda faaliyet gösteren ATA-ÖGEM, çağın gerekliliklerine uygun olarak öğrenme ve öğretme kültürünü ilerletmeyi amaçlayarak, öğrenci merkezli ve araştırma sonuçlarına dayalı pedagojik uygulamaları teşvik ediyor. Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler aracılığıyla öğretim üyelerine ulusal ve uluslararası bilimsel anlayış doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin iyileşmesi, yeniden yapılandırılması ve güncellemesi konularında destek veriliyor" dedi. - ERZURUM