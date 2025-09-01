Öğrencilerin uygun fiyata ürettiği baklava için sıraya giriyorlar

Baklava fiyatlarının bin 500 TL'ye kadar yükseldiği Gaziantep'te ucuz baklava satın almak isteyenler, baklava üretiminin yapıldığı okulda sıraya giriyor.

Türkiye'nin baklava üretimi yapan tek okulu olan Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerinin ürettiği ve kilogramının 650 ile 850 TL'den satıldığı baklava büyük talep görüyor.

Gastronomi alanında UNESCO'da yer alan ve baklavanın başkenti olarak da bilinen Gaziantep'te 2023 yılında Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde baklava üretimi bölümü açıldı.

Baklava üretimi bölümünde kız öğrenciler, uygulamalı eğitim alarak alanlarında uzmanlaşıyor. Kentte genellikle "erkek işi" olarak görülen baklava üretimini severek yapan kız öğrencilerin ürettiği baklava, uygun fiyatı nedeniyle büyük talep görüyor.

Yaklaşık 20 öğrencinin çalıştığı Baklava Sanatları Merkezi'nde (BSM) üretilen ve uygun fiyattan satılan baklavanın büyük talep görmesi nedeniyle öğrenciler siparişlere yetişemiyorlar. Baklava için hamuru açan ve ardından da tepsilere tek tek dizen öğrenciler, tereyağı ve Antep fıstığını ekledikten sonra ise baklavayı eşit boylarda kesip, tepsileri fırına veriyor. Fırından çıkan baklava kız öğrenciler tarafından önceden hazırlanan şerbet ile buluşturulduktan sonra satışa sunuluyor.

Kız öğrencilerin ürettiği, lezzeti ve kalitesi nedeniyle çok beğenilen baklava, kamu kurumlarına da gönderiliyor.

Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden de sipariş alan öğrenciler, yoğun siparişler nedeniyle yaz tatilinde de üretim yapıyor. Sipariş telefonunun neredeyse hiç susmadığı okulun satış bölümünde vatandaşlar ise uygun fiyatlı baklava alabilmek için kuyruk oluşturuyor.

Ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar kız öğrencilerin bin bir emek ve zahmetle ürettiği baklavaya yoğun ilgi gösteriyor. Baklava almak isteyen çok sayıda kişi satış bölümünde kuyruk oluşturdu.

Okulda hem mesleklerini geliştiren hem de para kazanan kız öğrencilerin ürettiği baklava lezzetiyle de dikkat çekiyor. Herkes tarafından çok beğenilen baklavayı satın almak için gelen liseye vatandaşlar, kız öğrencilerin ürettiği baklavanın hem kaliteli hem lezzetli hem de fiyatının uygun olduğunu dile getirdiler.

Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ökkeş Kalender, okulun Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Bölümü'nde açılan Baklava Sanatları Merkezi'nde (BSM) baklava üretiminin kız öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.

Kız öğrencilerin usta öğreticiler tarafından baklava üretiminin tüm aşamalarını öğrendiklerini bildiren Kalender, öğrencilerin baklava üretimi yaparak hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Baklava üretmeye yönelen kız öğrencileriyle hep beraber alan öğretmenlerinin rehberliğinde geleneksel Gaziantep baklavasının üretimini başladık. Gaziantep baklavasını üreten Türkiye'deki tek okuluz. Gaziantep'te zaten tekiz. Baklava için birinci sınıf fıstık ve sadeyağ alıyoruz, kullanıyoruz. Ürünlerimizde kesinlikle herhangi bir koruyucu katkı maddesi, glikoz kesinlikle kullanmıyoruz. Baklavayı doğal ve birinci sınıf malzemeden üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kadın baklava ustalarının sayısının arttırılması amacıyla okulda kurulan Baklava Sanatları Merkezi'nde üretilen baklavanın uygun fiyatı nedeniyle büyük talep gördüğünü ifade eden Kalender, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kurulan döner sermayelerin amacı öncelikle öğrencilerin mesleği öğrenmesi ve bunun yanında bütçelerine, aile ekonomilerine katkı sunmalarıdır. Biz burada çalışan tüm kızlarımıza döner sermayede kazandığımız baklava satışından elde ettiğimiz kardan maaşlarını ödemekteyiz. Baklavamızın fiyatı piyasanın altında olmak şartıyla 650 ile 850 TL'den satıyoruz. 850 TL'ye birinci sınıf ve organik bir baklava yemek için vatandaşlarımız sıraya giriyor, sipariş telefonu hiç susmuyor. Satış ofisimiz zaten cadde üzerinde olduğu için yoldan geçen tüm vatandaşlarımıza baklava satışını yapmaktayız. Biz kar amacı gütmeyen bir devlet kuruluşuyuz. Döner sermaye işletmesinin amacı öğrencilere mesleği öğretmek. Bundan dolayı da biz çok küçük kar oranıyla sattığımızdan dolayı piyasada birinci sınıf diyebileceğimiz baklavalarla yarışacak bir baklava üretmekteyiz" şeklinde konuştu.

Kalender, kız öğrenciler tarafından üretilen baklava yapımında kullandıkları tüm malzemelerin kaliteli olduğunu da sözlerine ekledi.

Baklava Sanatları Merkezi'nde baklava ustası olmak için eğitim alan öğrencilerden Rabia Dağdeviren de, "Üç yıla yakındır Baklava Sanatları Merkezi'nde çalışmaktayım. Baklava yapımının neredeyse tüm aşamalarını öğrendim. Henüz öğrenmediğim kısımlar var ama ustalarım sayesinde öğrenmeye devam ediyorum. Yani her detayına hakimim. Zaten bu sene içinde kalfalığımı da aldım. Burada çalışmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel bir duygu ve Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden biri hem Antep fıstığı bir diğeri baklavadır. İkisini de bir arada öğrenmiş bulunmaktayız. İlerideki hayalim bu alanda kendi iş yerimi yarım açmak. Bu alanı devam ettirmek istiyorum. Bu mesleği ilerletmek istiyorum. Bu mesleği diğer nesillere de aktarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kız öğrencilerin ürettiği baklavanın hem kaliteli hem lezzetli hem de fiyatının uygun olduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Mayda da, "Bu okulu sosyal medyadan gördük. Kızlarımızın baklava yaptığını duyduk. Baklavanın doğal olduğunu duyduk. Fiyatı zaten müthiş. Okulumuzda öğretmenlerimizin ve kızlarımızın baklava üretimi yapmasından dolayı çok memnun kaldık. Bugün de baklava almaya geldik. Herkese de tavsiye ederiz. Baklava işletmelerinde baklavanın kilosu bin 400 ile 1600 arasında satılıyor. Bu kalitedeki baklavanın fiyatını gayet uygun buldum" diye konuştu. - GAZİANTEP