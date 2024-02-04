Üye Girişi
Haberler

Muğla'da öğrencilerden asker ve şehit ailelerine mektup etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, askerlere ve şehit ailelerine mektup yazarak anlamlı bir etkinlik düzenledi. Mektuplar, asker ve şehit ailelerine ulaştırılacak ve yardım kampanyasıyla elde edilecek gelirler de şehit ailelerine aktarılacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, asker ve şehit ailelerine mektup yazdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde askerlere ve şehit ailelerine mektup etkinliği düzenlendi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatilinde askerlere ve şehit ailelerine mektup yazdı. Öğrencilerin yazdığı mektuplar, asker ve şehit ailelerine ulaştırılacakken, 2. eğim döneminde yapılacak yardım kampanyasıyla da elde edilecek gelirler, şehit ailelerine ulaştırılacak. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "8. sınıf öğrencimiz Ela Sönmez askerlere ve şehit ailelerine mektup projesi hakkında okulumuz öğrencilerine bilgi verdi. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde mektuplarını yazıp, askerlere ve şehit ailelerine gönderecekler. Anlamlı projede yer alan öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı nereden izlenir? Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir?
title