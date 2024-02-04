Muğla'da öğrencilerden asker ve şehit ailelerine mektup etkinliği

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, asker ve şehit ailelerine mektup yazdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde askerlere ve şehit ailelerine mektup etkinliği düzenlendi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatilinde askerlere ve şehit ailelerine mektup yazdı. Öğrencilerin yazdığı mektuplar, asker ve şehit ailelerine ulaştırılacakken, 2. eğim döneminde yapılacak yardım kampanyasıyla da elde edilecek gelirler, şehit ailelerine ulaştırılacak. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "8. sınıf öğrencimiz Ela Sönmez askerlere ve şehit ailelerine mektup projesi hakkında okulumuz öğrencilerine bilgi verdi. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde mektuplarını yazıp, askerlere ve şehit ailelerine gönderecekler. Anlamlı projede yer alan öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA