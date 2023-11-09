Öğrenciler topladıkları harçlıkları Filistin'e gönderdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Bu çerçevede Elazığ İl Müftülüğünü ziyaret eden Elazığ Koç İlköğretim okulu öğrencileri Okul Müdürü Kazım Atıcı ve sınıf öğretmeni Feride Duman öncülüğünde topladıkları harçlıkları Filistin'e gönderilmek üzere Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ'a teslim etti.

Müftü Üstündağ minikleri tebrik ederek, "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Küçük yavrularımızın da Filistin'deki kardeşlerine destekçi olmak için harçlıklarını bizlere emanet etmesi bizim için çok değerli. Onların yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı" dedi. - ELAZIĞ