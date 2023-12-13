Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Ekrem Birsen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelirken, oda başkanları ile Eskişehir esnafının sorunları, Eskişehirspor ve 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Ekrem Birsen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelirken, oda başkanları ile Eskişehir esnafının sorunları, Eskişehirspor ve 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de yer alan sendika ve meslek odalarını ziyaret ederek başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'u Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çiçek, Gazi Çelik, İsmail Hakkı Ördek, Abdullah Yüceer, Kadir Ağır ve Eskişehir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Akın Yüksel karşıladı.

" Odunpazarı'nda AVM açılmaması esnaf ve sanatkarların işini kolaylaştırdı"

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında Başkan Kurt, Ekrem Birsen, yönetim kurulu üyeleri ve Akın Yüksel, Eskişehir esnafının sorunları, Eskişehirspor ve 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti. Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden Ekrem Birsen, Odunpazarı Belediyesi aday adaylığının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Eskişehir hepimizin. Belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının görevleri Eskişehir'de yaşayanların işini kolaylaştırmak. Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler iş birliği içerisinde bu güne kadar Eskişehir halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştı. Bundan sonra da böyle devam edecek. Esnaf ve sanatkarlar Eskişehir'in mihenk taşıdır. Esnaf ve sanatkarları korumak, onları ticari olarak yukarı taşımanın belediyelerin de görevidir. Odunpazarı bölgesinde daha önce alınan kararın devamını sağladığı için esnaf ve sanatkarlar adına Kazım Kurt'a teşekkür ediyorum. Burada esnaf ve sanatkarı zorlayacak bir AVM'nin açılmaması, esnaf ve sanatkarların işini kolaylaştırdı" dedi.

"Odunpazarı birlikte güzel"

Birsen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Çiçek, Çelik, Ördek, Yüceer, Ağır ile Yüksel'e ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Kurt ise, "Eskiesnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyelerine sıcak ev sahipliği için teşekkür ederim. Eskişehir'de bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu gibi, Eskiesnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile de iş birliği yapmak istiyoruz. Biz Odunpazarı'nı hemşehrilerimiz ile birlikte yönetiyoruz. Bu katılımcı yönetim anlayışının gelişmesini, büyümesini istiyoruz. Odunpazarı, Eskişehir birlikte güzel" şeklinde güzel. - ESKİŞEHİR