Niğdeli Pastane İşletmecisi: "Sayın Bakanımız 'Gözlerimizdeki Işığı Görüyor Musunuz Diyor.' Ama İnanın Bizim Gözlerimizde Işık Kalmadı" - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Yağ, un ve şeker fiyatlarının artmasından şikayet eden Niğdeli pastane işletmecisi Buket Balaban, "İnanılmaz bir artış var. Artık yetişemiyoruz. Fiyatları artırdığımız zaman müşterilerden tepki görüyoruz. Sayın bakanımız, 'gözlerimizdeki ışığı görüyor musunuz' diyor. Ama inanın bizim gözlerimizde ışık kalmadı artık" dedi.

Niğde'de yaşayan pastane işletmecisi Buket Balaban; yağ, un ve şeker fiyatlarının artmasından şikayet etti. Balaban, şunları söyledi:

"5 yıldır Niğde'de pastane sektöründe hizmet vermekteyim. İş yerim var. Biz burada doğal katkısız anne pastaları yapıyoruz, tereyağlı kurabiyeler yapıyoruz, glikozsuz şekerli kurabiyeler yapıyoruz, bu sektörde hizmet veriyoruz 5 yıldır.

İnanılmaz bir artış var. Artık yetişemiyoruz. Fiyatları artırdığımız zaman müşterilerden tepki görüyoruz. Sayın bakanımız 'gözlerimizdeki ışığı görüyor musunuz' diyor. Ama inanın bizim gözlerimizde ışık kalmadı artık. Maliyetler gün gün artıyor biz bunu maalesef tüketiciye yansıtamıyoruz.

Bizim kurabiyelerimiz katkısız ve tamamen tereyağlı kurabiyeler. En son 3 yılı kıyasladığımızda 2020 yılında 54 liraya aldığımız tereyağın kilogram fiyatı şu an 175 lira. Biz bunu maalesef tüketiciye yansıtamıyoruz, yılda belli aralıklarla zamlar getiriyoruz. Malzemeden kısmak istemiyoruz, tadını değiştirmek istemiyoruz. Ama şu an gerçekten çok zor durumdayız. 10 bin lira gelen elektrik şu an gelen zamlarla birlikte 22 bin lira geliyor. Personellerimizden maalesef bir çoğu ile yolumuzu ayırmak zorunda kalıyoruz bu durumda şuan gerçekten üretim sektörü zor durumda.

'Şekerde de inanılmaz bir artış var. Son 3 yılı kıyaslarsak, 2020 yılında 250 liraya alıyorduk, şekerin torba fiyatı. 2021 yılında 350 lira oldu. Gayet normal bir artışla ama şu an 2022'e baktığımız zaman bin 250 liraya alıyoruz, şekerin torbasını.

Unun fiyatı da 65 lira 2020'de, 75 lira 2021'de… Şu an aldığımız 260 lira 25 kilogram un fiyatlarımız. Bizim ana malzemelerimiz bunlar. Yani özellikle bu sektör bu zamlardan ciddi anlamda etkilenmiş durumda.

Biz 5 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bizden daha fazla hizmet veren sektörler var, etrafımızda konuştuğumuz zaman 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren, aynı sektörde bir iş yerimiz var. Söylediği, '30 yıldır hiç böyle bir artış görmedim, bu gidişle artık kepenkleri kapatacağız. Önce personel ile yollarımızı ayıracağız. Maliyetten maalesef kısamayacağımıza göre ana maddelerden; böyle devam ederse dayanamayıp iş yerlerimizi kapatacağız.'

Ayda belli günlerde ciddi artışlar yapar cirolarımız. Ama şu an stabil bir ciroda gidiyor. Sadece ayın 15'de cirolarımız artıyor, artık iş yerimize giren müşterilerimiz, memur kesim olduğu için sadece ayın 15'inde pasta alabiliyor. Ciddi zorlanıyoruz bu anlamda. Günlük 150 olan pasta satışımız şu an 100 pasta üzerinden satış yapıyoruz."

ANKA / Yerel