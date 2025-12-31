Niğde'nin 'Geven Balı' Coğrafi İşaretle tescillendi

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği'nin çalışmaları sonucunda Niğde Geven Balı, coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Türkiye'nin bitki çeşitliliği bakımından öne çıkan illerinden biri olan, yaklaşık 500 arıcının faaliyet gösterdiği kentte özellikle kırsal bölgelerde önemli bir geçim kaynağı olan Geven Balı, coğrafi işaret tesciliyle birlikte kaynağı ve özellikleri bakımından resmi güvence altına alındı.

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niğmetullah Şentürk, coğrafi işaret sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Niğde balının aralıksız beş yıl boyunca en kaliteli bal seçilmesinin başvurunun temel dayanağı olduğunu ifade etti.

Geven Balı'nın Niğde için yalnızca bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik değer olduğuna dikkat çeken Şentürk, Niğde'nin flora ve bitki çeşitliliği açısından son derece zengin bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaretle birlikte hem üreticiler hem de vatandaşlar açısından bu değerin daha da anlam kazandığını belirten Şentürk, bundan sonraki süreçte en kaliteli bal üretimi için denetimlerin artırılacağını ve gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

Coğrafi işaretin alınmasıyla birlikte üretim süreçlerinde kalite standartlarının daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla üretimden alım aşamasına kadar tüm süreçlerin denetleneceğini, arıcılara eğitim verileceğini ifade eden Şentürk, amaçlarının Niğde Geven Balı'nı hem kalite hem de sürdürülebilirlik açısından daha güçlü bir noktaya taşımak olduğunu ifade etti.

"Coğrafi işaret tescilinin bilimsel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor"

Niğde Geven Balı'nın protein içeriği bakımından Türkiye'de en yüksek değerlere sahip ballar arasında yer aldığını kaydeden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, bu tescilin ürünün kalite standartlarını net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Arı Yetiştiricileri Birliği ve ilgili kurumlarla birlikte üreticilere yönelik eğitim programları düzenleneceğini belirten Şekeroğlu, amaçlarının bu yüksek kaliteyi sürdürülebilir bir üretim modeliyle geleceğe taşımak olduğunu ifade etti.

Bilimsel değerlendirmeler de Niğde Geven Balı'nın üstün niteliğini ortaya koyuyor.

Yapılan analizlerde balın kimyasal özelliklerinin ulusal ve uluslararası tüm referans değerleri karşıladığı, özellikle nem, sakkaroz ve prolin parametrelerinde yüksek kalite göstergeleri sunduğu belirlendi.

Üretim sürecinde herhangi bir katkı maddesi veya yabancı bileşen kullanılmayan Niğde Geven Balı, süzme bal ve petekli bal olarak üretiliyor.

İklim şartlarına bağlı olarak genellikle Ağustos ve Eylül aylarında hasadı gerçekleştirilen Niğde Geven Balı'nın coğrafi işaret tescili ile birlikte birlikte hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması bekleniyor. - NİĞDE