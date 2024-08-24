Niğde'de Dağcı Burhan Şahin, Aladağlar'da Solo Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

NİĞDE (İHA) – Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içinde yer alan Aladağlar, zirveleri ile dağcıların, eşsiz manzarası ile doğaseverlerin buluşma noktası oldu. 3 bin 500 metrenin üzerinde 50'den fazla zirvesi olan ve genellikle ekip halinde zirve tırmanışı yapılan Aladağlar'da 30 kilo ağırlığındaki sırt çantası ile solo zirve tırmanışları gerçekleştiren dağcı Burhan Şahin, 8 günde 42 kilometresi solo ve kamp yükü ile olmak üzere, 92 kilometrelik mesafe kat etti.

Uzun yıllardır süredir profesyonel dağcılık yapılan Aladağlar, kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, kampçılık gibi faaliyetlere imkan tanıması ile her seviyeden sporcuyu kendisine çekiyor.

Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içinde yer alan, zirveleri ile dağcıların, eşsiz manzarası ile doğaseverlerin gözdesi olan Aladağlar'da 3 bin metrenin üzerindeki zirvelere uzun yıllardır tırmanış gerçekleştiren dağcı Burhan Şahin, bu kez zirve faaliyetini solo olarak gerçekleştirdi.

Burhan Şahin, 3 bin 767 metre Kızılkaya, 3 bin 756 metre Demirkazık ve 3 bin 748 metre Kaldı gibi 3 bin metrenin üzerinde çok sayıda zirvesi bulunan Aladağlar'da 30 kilogram ağırlığındaki sırt çantası ile 3 bin 723 metredeki Emler Zirvesi ve 3 bin 506 metre MTA Zirvesine tek başına kamp yükü tırmandı. Pınarbaşı köyüne dek trans geçiş yapmanın yanı sıra, Küçük Demirkazık ve Davlumbaz Zirvesine de ekiple tırmanan Şahin ekip ve solo tırmanış arasındaki farklardan söz etti.

İlk olarak ekiple birlikte zorlu bir tırmanış olan Küçük Demirkazık zirvesine doğudan çıkarak antrenman yaptığını söyleyen Şahin sağladığı özgüvenin ardından solo tırmanışa geçtiğini anlattı. Şahin, "Ekiple birlikte Küçük Demirkazık'a tırmanarak, antrenman durumunu yükseltmeye çalıştık. Bu çok efor ve özgüven gerektiren bir rota. Orada özgüveni kazandıktan sonra artık bedensel olarak kendimi hazır hissettim. Dağlara yalnız gitme tehlikesinin ben de farkındayım ancak bize burada bize abilik yapan Mehmet Şenol abimiz var ona ve jandarmaya rotamı bildirdim. O rotada aslında yalnızdım ama haberdarlardı. Yaklaşık 14 yıldır benzer tırmanışları yapmıştım, onun da özgüveni oldu. Kötü şeyler de olabilirdi, ayağımı kırabilirdim ancak rotadan çıkmamak benim en büyük planımdı. Ne olursa olsun bildirilen rotada kalmak çok önemli. Çünkü o rotada kalırsanız gecikme durumunda aranacağınız yeri daraltmış oluyorsunuz" dedi.

Tek yapılan zirve tırmanışlarının avantaj ve dezavantajlarını olduğunu kaydeden Şahin, "Tek başına daha motive hissediyorum kendimi. Aladağlar gibi yerlerde bazen avantaj, bazen dezavantaja sebep olabiliyor. Tek gittiğimde her adımım çok daha dikkatli oluyor, birkaç kişi gittiğimizde onların adımlarını da kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Solo gitmenin de bazı avantajları var. Daha hızlı gidiyorsunuz, kararlarınızı hızlı veriyorsunuz, baskı altında olmuyorsunuz" dedi.

Aladağlar'da 2 zirveyi solo, 2 zirveyi ise ekiple tamamlayan, 8 günde 30 kilogramlık çantası ile 92 km mesafe kat eden Şahin faaliyetin özgüven kazandırdığına dikkat çekti.

Şahin, "6.5 litre su, uyku tulumu, yardım seti, yiyecek, yedek kıyafetlerle 25-30 kilogram arasında bir yükle gittim. Yedigöller'den sonra ağır gelmeye başladı 4 litresini boşaltmak durumunda kaldım. İki zirveyi geçmiş oldum kamp yüküyle. Toplamda 8 günde tırmanışla inişle 92 kilometrelik etkinlik yapmış oldum. Bu etkinlik benim özgüven kazanmama sebep oldu" şeklinde konuştu. - NİĞDE