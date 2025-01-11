Nemrut Dağı Kış Turizmiyle Olumsuz Hava Koşullarına Rağmen Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde antik çağın gözde uygarlığı olan Kommagene'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı anıtsal alanı, yılın her mevsimi ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kültür turizmi açısından ve ülke ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlayan Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığının miras bıraktığı devasa eserler, genellikle Mart sonu ile Kasım sonuna kadar yoğun şekilde yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Son yıllarda başlayan ve özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken kış turizmi ile de kış aylarında Nemrut'u ziyaret eden turist sayısı gün geçtikçe artıyor. Güneşli havalarda kar üzerinde güneşin doğuşu ve batışını izlemek için buraya gelenler hayran kalıyor.

Bu yıl havaların güzel geçmesini fırsat bilenler hava şartları fırsat verdikçe Nemrut'a çıkarak manzaranın tarihi mekanda tadını çıkartıyor. Depremden önce de Nemrut'a geldiğini belirten Kanadalı İş İnsanı Jonathan Wolfe, "İki yıl önce normal sezonda geldim. Alman iş ortağım Stefan Lohmann ile kalabalık bir ziyaretçi gurubu vardı. Karlı Nemrut Dağı resimleri beni celp etti ve bir daha geldim. Bu mevsimde Nemrut bir başka güzel oluyormuş. Böyle manzarayı dünyanın hiç bir yerinde görme şansınız yok. Herkese tavsiye ediyorum. Tepeden Mezopotamya'ya bakan Nemrut Dağı'nı muhakkak havanın açık olduğu kış aylarında görün. Doğası büyüleyici, karlar arasında başlarını çıkaran 2 bin 100 yıllık sanat eseri dev tanrı heykelleri başka yerde yok" dedi.

Kış-Doğa turizmi için böyle bir yeri hiç bir yerde görmenin mümkün olmadığını ifade eden Jonathan Wolfe, "Bu sefer kızım Julia ile geldim. Dönüşümüzde kış turizmi için ülkemizde adeta tanıtım yapacağım" sözlerini kullandı.

Kanadalı İş İnsanı Jonathan Wolfe, "Bu mevsimde burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Coğrafyanız çok zengin turizm kaynağına sahip" diye konuştu. - ADIYAMAN