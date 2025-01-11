Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi

Nemrut Dağı Kış Turizmiyle Olumsuz Hava Koşullarına Rağmen Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Nemrut Dağı Kış Turizmiyle Olumsuz Hava Koşullarına Rağmen Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı, antik Kommagene uygarlığına ait anıtsal eserleri ile her mevsimde ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle kış aylarında artan turist sayısı, doğa güzellikleri ve tarihi miras ile birleşerek ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde antik çağın gözde uygarlığı olan Kommagene'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı anıtsal alanı, yılın her mevsimi ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kültür turizmi açısından ve ülke ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlayan Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığının miras bıraktığı devasa eserler, genellikle Mart sonu ile Kasım sonuna kadar yoğun şekilde yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Son yıllarda başlayan ve özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken kış turizmi ile de kış aylarında Nemrut'u ziyaret eden turist sayısı gün geçtikçe artıyor. Güneşli havalarda kar üzerinde güneşin doğuşu ve batışını izlemek için buraya gelenler hayran kalıyor.

Bu yıl havaların güzel geçmesini fırsat bilenler hava şartları fırsat verdikçe Nemrut'a çıkarak manzaranın tarihi mekanda tadını çıkartıyor. Depremden önce de Nemrut'a geldiğini belirten Kanadalı İş İnsanı Jonathan Wolfe, "İki yıl önce normal sezonda geldim. Alman iş ortağım Stefan Lohmann ile kalabalık bir ziyaretçi gurubu vardı. Karlı Nemrut Dağı resimleri beni celp etti ve bir daha geldim. Bu mevsimde Nemrut bir başka güzel oluyormuş. Böyle manzarayı dünyanın hiç bir yerinde görme şansınız yok. Herkese tavsiye ediyorum. Tepeden Mezopotamya'ya bakan Nemrut Dağı'nı muhakkak havanın açık olduğu kış aylarında görün. Doğası büyüleyici, karlar arasında başlarını çıkaran 2 bin 100 yıllık sanat eseri dev tanrı heykelleri başka yerde yok" dedi.

Kış-Doğa turizmi için böyle bir yeri hiç bir yerde görmenin mümkün olmadığını ifade eden Jonathan Wolfe, "Bu sefer kızım Julia ile geldim. Dönüşümüzde kış turizmi için ülkemizde adeta tanıtım yapacağım" sözlerini kullandı.

Kanadalı İş İnsanı Jonathan Wolfe, "Bu mevsimde burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Coğrafyanız çok zengin turizm kaynağına sahip" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
img

Yeni aşkıyla rekor kırdı!
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.