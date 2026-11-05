Nazilli'de tarım ürünleri hasat öncesi pestisit kalıntısı yönünden denetleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması amacıyla hasat öncesi denetimler sürüyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hasat dönemine gelen tarımsal ürünlerin pestisit kalıntısı yönünden incelenmesi amacıyla üretim alanlarından numuneler alınıyor. Bakanlığın stratejik planı doğrultusunda uygulanan Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, bitki koruma ürünlerinin mevzuata ve etiket bilgilerine uygun kullanılıp kullanılmadığı denetleniyor. Özellikle yasaklı, tavsiye dışı, aşırı veya hatalı pestisit kullanımının tespit edilmesi hedefleniyor. Teknik personeller tarafından mevzuata uygun şekilde alınan numuneler, gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvarlara gönderiliyor. Analizlerde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda ve doğru zamanda kullanılıp kullanılmadığı, ayrıca hasat öncesi bekleme sürelerine uyulup uyulmadığı değerlendiriliyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle hem tarımsal üretimde bilinçli ilaç kullanımının yaygınlaştırılması hem de tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının

sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı