Nazilli'de İncir Üreticilerinin İhracat Sorunları Gündeme Geldi

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticileri, ihracatçıların alım yapmaması ve Avrupa'dan dönen ürünlerin imha edilmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, üretici, tüccar ve ihracatçıların sorunlarını dinleyerek çözüm için konuyu Ankara'ya taşıyacaklarını açıkladı.

Nazilli'de düzenlenen toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, fabrika sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Mustafa Savaş, üreticilerin en büyük şikayetinin ürünlerin tüccar tarafından alınmaması olduğunu belirtti. Savaş, "Ziraat Odası Başkanımızı, üreticilerimizi ve borsa temsilcilerimizi dinledik. Bu sorunları yarın Meclis açıldığında bakanımıza ve ilgili bürokratlara aktaracağız" dedi.

Savaş, üreticilerin en çok şikayet ettiği konular arasında aflatoksin, okratoksin, ölü ilek ve siyah puf sorunlarının bulunduğunu söyledi. İklim krizinin etkilerine dikkati çeken Savaş, "Tarım İl Müdürlüğü'nün Buharkent'te kurduğu ilek bahçesi önümüzdeki sezon için çözüm sağlayacaktır" diye konuştu.

Fiyatlar konusunda ise arz-talep dengesine dikkat çeken Savaş, "Şu anda incir fiyatı 80 ila 160 lira arasında değişiyor. Tüccar ve ihracatçı alıma başladığında fiyatların yükselmesi mümkün" dedi.

Üreticiler: "Avrupa'dan dönen ürünler imha edilmesin"

Üreticiler ise ihracat krizi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Avrupa'dan aflatoksin analizleri nedeniyle geri dönen ürünlerin bakanlık tarafından imha edilmesinin ihracatçıyı caydırdığını belirten üreticiler, "Bu ürünler üçüncü dünya ülkelerine satılsın. Böylece hem ihracatçımız hem de üreticimiz rahat eder" çağrısında bulundu.

Tariş'in bu yıl alım kapasitesini artırdığını ancak sorunun büyüklüğü nedeniyle tek başına yeterli olamayacağını vurgulayan üreticiler, "İhracatçının risk almaktan kaçınması nedeniyle ürünümüzü satamıyoruz. Köylü emeğinin karşılığını alamıyor" ifadelerini kullandı.

"Aydın'ın ekonomisi çöker" uyarısı

Nazillili üreticiler, incirde yaşanan krizin yalnızca çiftçiyi değil, esnafı da etkilediğini söyleyerek, "Aydın'da 200-300 bin kişi bu ürün sayesinde ekmek yiyor. İncirdeki bu sorun çözülmezse bütün bölgeyi etkiler. Köylü borcunu ödeyemez hale gelir, sosyal sorunlar büyür" diye konuştu.

Türkiye'nin kuru incir ihracatının yüzde 85'ini karşılayan Aydın'da yıllık ortalama 70-80 bin ton kuru incir üretiliyor. Bunun yaklaşık yarısı ihraç edilirken, ülke ekonomisine 350-400 milyon dolar arasında gelir sağlanıyor. Ancak üreticiler, mevcut sorunlar nedeniyle bu yıl ürünlerini değerinde satamamaktan endişeli.