MÜSİAD Başkanı Özdurdu'dan 19 Mayıs mesajı

MÜSİAD Başkanı Özdurdu'dan 19 Mayıs mesajı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

MÜSİAD Başkanı Özdurdu, "19 Mayıs 1919, bir milletin kendi hayatlarına sahip çıktığı ve istiklalini yeniden yazdığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bu kutlu yürüyüş, sadece vatan topraklarını değil; bir milletin özgürlük ruhunu da ayağa kaldırmıştır. Bu ruh, cephelerden sofralara, dualardan üretim atölyelerine, her köşeye sinmiş bir millet bilincidir" dedi.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum"

Özdurdu, "MÜSİAD Gaziantep Şubesi olarak bizler; bu bilinci her daim diri tutmayı, genç nesillere aktarmayı, sadece tarihi bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir ahde vefa olarak görüyor, geçmişine saygılı, köklerine bağlı, değerlerine sahip çıkan ve aynı zamanda küresel rekabete hazır bir gençliğin, Türkiye'nin en büyük sermayesi olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin aziz kahramanları başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gençliğimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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