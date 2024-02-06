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Muş'ta Miraç Kandili programı yoğun ilgi gördü

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Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı, H. Kaya Özer Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Varto İlçe Müftüsü Fatih Arslan, İmam Hatipeler, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Varto Müftüsü Fatih Arslan, İsra ve Miraç gecesinin önemine değinerek dua etti. Program, İmam Hatiplerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı yoğun ilgi gördü.

H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto İlçe Müftüsü Fatih Arslan, İmam Hatipeler, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Fatih Arslan'ın sohbetiyle program başladı. Programda konuşan Varto Müftüsü Fatih Arslan, günün anlam ve önemine değinerek, "Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O'nu anacağız. Özellikle geçen yıl yaşamış olduğumuz depremde hayatını kayıp eden bütün kardeşlerimize rabbinden rahmet, geride kalan bütün hasta kardeşlerimize acılı kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Rabbim bizleri böyle musibetlerden afetlerden muhafaza eylesin. Vatanımızı her türlü dahili harici saldırılardan her türlü semavi arzı felaketlerden afetlerden muhafaza eylesin. Kandilimizi her zaman Müslümanın Miracı salatıdır şiarıyla hep namaz ile yükselmeyi usul ile hayatını şekillendirmeyi Rabbim Allah deyip istikamet üzerinde kalmayı hepimize nasip eylesin" dedi.

Program, İmam Hatiplerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Hayırsever getirdikleri hayırları dağıttılar. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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