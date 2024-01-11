Murat Kurum, Esenyurt'ta projelerini anlattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta katıldığı programda projelerinden bahsederek, "E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta AK Parti İlçe binasını ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Kurum, ardından bir konuşma yaptı. Kurum burada yaptığı konuşmasının ardından yine Esenyurt'ta İl Dernekler Birliği, STK'lar ve Muhtarlarla Buluşma programı gerçekleştirdi. STK toplantısında yaptığı konuşmada Kurum, Esenyurt'a 3 büyük otopark yapacaklarını söyledi. AK Parti Esenyurt binasına yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Kurum, projeleri hakkında konuştu. Kurum, Avcılar ve Esenyurt bölgesinde trafik sorunu olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Avcılar gişelerden çıkınca; Haramidere ve Beylikdüzü'ne doğru giden yolun çok sıkıştığını biliyoruz. Bu trafiğin çözümü bizce çok basit. Planlamamıza başladık. Yeni bir tünel projesi üzerinde arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Bu tünel çalışmamızın yanında, E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız" dedi.

"Çınar ve Örnek mahallelerimizde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü başlatacağız"

Esenyurt'taki riskli yapılarla ilgili de konuşan Kurum, "Çınar ve Örnek mahallelerimizi biliyorsunuz. Vatandaşımızın bir kısmı burada tapularını aldı. Ama tapularını alamayan vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum. Tapusuna erişmeyen gerek Esenyurt'ta gerek İstanbul'daki tüm mahallelerindeki problemlerini çözmek için gece gündüz mesai harcayıp mülkiyet hakkını onlara vereceğiz. Ardından gereken imar planlarını hızlı bir şekilde yapacağız. İstanbul'da imar planı yapılmamış hiçbir ilçemiz kalmayacak ki biz dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Yine Çınar ve Örnek mahallelerimizde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü başlatacağız. İstiyoruz ki Esenyurt'ta tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar biz bu süreci yürütelim, ailelerimiz vatandaşlarımız Esenyurtlu kardeşlerimiz yastığa başını huzurla güvenle koysun" diye konuştu. - İSTANBUL