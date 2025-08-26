Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen, Bağcılıkta Başarı Gösteriyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, hem muhtarlık görevini başarıyla yürütüyor hem de üzüm bağında üretim yaparak çevresine örnek oluyor.

Sarıgöl'de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar seçilen Ayşe Yılmaz Gönen, bir yandan göreve geldikten sonra verdiği vaatleri birer birer hayata geçirmeye devam ederken diğer yandan da bağcılıkla ilgilenmeye devam ediyor. Muhtarlık ofisini açarak mahalle halkının işlerini hızlıca çözmeye başladığını ifade eden Gönen, "Mahallem için taziye çadırı, sandalye, masa ve 250 kişilik semaver temin ettim. Ayrıca muhtarlık ofisimin yanında ihtiyaç sahipleri için giyim-kuşam evi açtım. Hizmetler sırayla devam edecek." dedi.

Muhtarlık görevini yerine getirirken bir yandan da bağcılıkla ilgilenen Gönen, 4 dekarlık Mevlana üzüm bağında üretim yapıyor. Gönen, "Altın sarısı, çekirdekli Mevlana üzümü yetiştiriyorum. 4 dekarlık bağımda yaklaşık 15-20 ton üzüm var. Halk arasında 'parmak üzüm' olarak bilinir. Tatlı ve lezzetli olmasının yanı sıra reçel yapımı için de idealdir. Üzümleri almak isteyen çok kişi var, ancak uygun fiyatı verene satacağım." diye konuştu.

Hem muhtarlık hizmetleri hem de bağcılıktaki başarısıyla dikkat çeken Ayşe Yılmaz Gönen, çevresindekilere de örnek oldu. - MANİSA