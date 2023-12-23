Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Sezgin Küçüktepe, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Oldu
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Sezgin Küçüktepe, Düzce Muharrem Sancaklı huzurevinin müdürü olarak görev yapıyordu.
DÜZCE(İHA) – Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Sezgin Küçüktepe, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü oldu.
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tensipleriyle Düzce İl Müdürlüğüne atanan Sezgin Küçüktepe, Müdürlük görevini Mehmet Uçar'dan devraldı. Sezgin Küçüktepe, Düzce Muharrem Sancaklı huzurevinin müdürü olarak görev yapıyordu. - DÜZCE