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Muhalefetin Boykot Çağrısına Rağmen AVM'lerde Yoğunluk

Muhalefetin Boykot Çağrısına Rağmen AVM'lerde Yoğunluk
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İstanbul Esenyurt'ta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına karşın alışveriş merkezlerinde kalabalık görüntüler yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından olmasına rağmen, vatandaşların günlük yaşamlarına devam ettikleri görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta muhalefetin boykot çağrısına rağmen AVM lerde yoğunluk yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı. Ardından Özel, 2 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir alışveriş boykotu için ikinci bir çağrıda bulundu. Muhalefetin boykot çağrısına rağmen vatandaşların alışveriş yapmak için İstanbul Esenyurt'taki AVM lerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Vatandaşların, muhalefetin kapsamlı boykot çağrılarına rağmen günlük yaşamına devam etmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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