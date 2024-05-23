Üye Girişi
Haberler

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Ula Kavakçalı Köyü'nde çocuklarla birlikte geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenledi. Etkinlikte gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatarak geçmişten günümüze köprü görevi gördüler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Ula Kavakçalı Köyü'nde çocuklarla birlikte geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenledi. Etkinlikte gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatarak geçmişten günümüze köprü görevi gördüler.

Gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, gün boyunca çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler. Etkinliğe katılan öğrenciler, her sınıfın kendi fiziksel gelişimine göre seçilen oyunlarda hünerlerini sergilediler. Yaş gruplarına göre yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakar top ve halat çekme gibi oyunlar oynandı. Etkinliğe katılan gönüllü gençlerden Sema Çetinkaya, "Öncelikle bize bu imkanı veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Bugün, çocukluk oyunlarımızı öğrencilerle birlikte oynayarak, geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin mutluluğunu yaşadık. Emek veren gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Çocuk Muğla Spor Ula Etkinlik Yerel Spor Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title