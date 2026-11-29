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Haber: Osman BEKAR

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde PTT şubesinin kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine mahalle sakinleri imza kampanyası başlattı. Şubenin kapanması halinde özellikle yaşlılar ve emeklilerin mağdur olacağını belirten yurttaşlar; posta, kargo ve maaş işlemleri için 45 kilometre uzaklıktaki Milas'a gitmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde PTT şubesinin kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine Ören Doğa Etkinlikleri Derneği öncülüğünde imza kampanyası başlatıldı. PTT şubesinin kapanmaması için başlatılan kampanyada yaklaşık 1500 imzaya ulaşılırken, mahalle sakinleri, şubenin kapanması durumunda özellikle yaşlılar ve emeklilerin mağdur olacağını, yurttaşların posta ve bankacılık işlemleri için yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Milas'a gitmek zorunda kalacağını belirtti.

Ören'de dokuz yıldır yaşadığını belirten Yıldız Özkan, PTT Kargo hizmetini özellikle yetiştirdikleri küçük ürünleri İstanbul'da yaşayan çocuklarına göndermek için kullandıklarını söyledi. Şubenin yakın ve ekonomik hizmet sunduğunu belirten Özkan, kapanma ihtimalinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ören'de 15 yıldır yaşadığını belirten bir mahalle sakini ise şubenin kapatılmasının halkın hizmete erişimini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Mahalle sakinlerinin PTT'nin kapanmasını istemediğini ifade eden yurttaş, şubenin hizmet vermeyi sürdürmesini talep etti.

Emekli öğretmen Ali Özkan, PTT'nin bir kamu hizmeti sunduğunu hatırlatarak, şubenin kapatılmaması gerektiğini belirtti. PTT'nin bir noktadaki olası zararının başka yerlerdeki gelirlerle karşılanabileceğini savunan Özkan, Ören'in gelişen bir yerleşim olduğunu ve gelecekte kamu hizmetlerine duyulan ihtiyacın daha da artabileceğini kaydetti.

Güler Özbudak da mahalle sakinlerinin başta kargo olmak üzere pek çok işlem için PTT şubesinden yararlandığını belirterek, yaklaşık 45 kilometre uzaktaki Milas'a gitmek yerine hizmetin kendi mahallelerinde sürmesini istediklerini söyledi.

"KAPANIRSA MADDİ VE MANEVİ YÜK BİNECEK"

Özel bir bankadan emekli olduğunu belirten Mineşan Soykılıç ise PTT şubesinin kapanmasının kendisi gibi farklı ihtiyaçları bulunan emekliler açısından da sorun yaratacağını anlattı.

Bankasının Ören'de anlaşmalı eczanesi bulunmadığını belirten Soykılıç, ilaçlarını aldıktan sonra faturalarını bağlı olduğu kurumun sandığına göndermek zorunda olduğunu söyledi. Bu işlemleri PTT üzerinden gerçekleştirebildiğini ifade eden Soykılıç, şubenin kapanması halinde hem maddi hem de manevi açıdan yükünün artacağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA