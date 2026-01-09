Muğla Eczacı Odası'ndan "Kamu Kurum İskontosu" Uyarısı: Halk Sağlığı, İlaç Şirketlerinin Mali Gerekçelerine Kurban Edilmekte

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Saim Korkmaz, "Son bir yılda yani 2025 yılında Muğla ilimizdeki eczanelerimizde, Kamu Kurum İskontosu Uygulanmayan veya Eksik Uygulanan 85 kalem ilaçta, ilimiz genelindeki eczanelerimizde toplam zarar 9 milyon 665 bin 937,75 TL olmuştur" dedi.

32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Saim Korkmaz, yaptığı açıklamada, bazı ilaç firmalarının kamu kurum iskontosunu uygulamaması nedeniyle eczacıların ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını söyledi. Korkmaz, sosyal güvenlik sistemi kapsamında ilaçlara erişimin, SGK ile eczaneler arasında imzalanan protokoller ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatarak, sistemin temel unsurlarından birinin kamu kurum iskontosu olduğunu kaydetti.

Kamu kurum iskontosunun, SGK'lı hastalara verilen ilaçlar için ilaç firmaları tarafından uygulanması gereken yasal bir indirim mekanizması olduğunu vurgulayan Korkmaz, bu uygulamanın Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK ile eczaneler arasında imzalanan protokollerle açıkça tanımlandığını ifade etti. Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sadece Muğla ilimizde faaliyet gösteren 506 eczanemiz, sistemin tıkanmaması adına elini taşın altına koymaktadır. 2025 yılında Muğla ilimizdeki eczanelerimizde, kamu kurum iskontosu uygulanmayan veya eksik uygulanan 85 kalem ilaçta, eczanelerimizde toplam zarar 9 milyon 665 bin 937,75 TL olmuştur. Bu durumun sonucu açıktır. Eczaneler doğrudan zarara uğramakta ya da emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bazı eczaneler bu farkı karşılayamaz hale gelmekte, sistem sürdürülemez olmaktadır. Bazı durumlarda hastalar, kendi kusurları olmamasına rağmen bu farklarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Eczacı ile hasta karşı karşıya getirilmekte, kamusal bir sorun bireysel bir çatışmaya dönüştürülmektedir. Halk sağlığı, ilaç şirketlerinin tek taraflı mali gerekçelerine kurban edilmekte, eczacıların kamu adına yürüttüğü birinci basamak sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve kamunun ödeme sistemindeki otoritesi ciddi bir tehdit altına girmektedir. Kamu maliyesi adına vergisel kayıplar oluşmaktadır.

"Bu gerekli denetimleri yapmayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorunudur"

Bu sorun, protokole ve mevzuata aykırı davranan ilaç firmalarının ve ilgili yönetmelik ve tebliğler kapsamında gerekli denetimleri yapmayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorunudur. Yetkili kurumlarımız ve taraflardan çok acil çözüm talep ediyoruz. 32. Bölge Muğla Eczacı Odası olarak, Bu sorun, ivedilikle çözülmediği taktirde, Kamu kurum iskontosunu uygulamayan ilaç firmalarını kamuoyuyla paylaşacağımızı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu, kendi protokolüne ve ödeme sistemine sahip çıkmaya, denetim ve yaptırım görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. bu uygulamalar devam ettiği takdirde eczacılarımızın zararına satış yaparak faaliyetlerini sürdürmesi imkansız hale gelecek, ilaç hizmetinde sürdürülebilirlik tamamen ortadan kalkacaktır."