Vali Akbıyık, kız yurdu inşaatındaki mağara ve mezar iddialarını değerlendirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde yapımı devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı 3'üncü etap kız yurdu inşaatında 'Mağara ve içinde mezar bulundu' iddialarını değerlendiren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, çukurun inşaat alanı dışında olduğunu, 50 cm aralıklarla, zikzak yönlü ölçüm yöntemiyle 14 metre derinliğe kadar yapılan taramada sürekliliği olan arkeolojik bir yapı, boşluk veya anormal oluşuma dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Yurt inşaat sahasında temel kazı çalışmaları sırasında karstik çukur olduğu iddia edildiği; yapılan kazı çalışmalarında böyle bir çukura rastlanmadığı, inşaat oturum alanı dışında bir tane görülmüş olup hiçbir binanın oturum alanı altına rast gelmediği tespit edilmiştir. İl Müdürlüğü, sahadan gelen bilgileri Bakanlık yetkililerine iletmiştir" dedi

Bakanlık tarafından yapılan teknik incelemelerde zeminin genel yapısı açısından bir risk oluşturmadığının altı çizen Vali Akbıyık, "Bakanlık tarafından zemin etüt raporları tekrar değerlendirme yapılmış, karstik çukurun genel zemin yapısı açısından bir risk oluşturmadığı kanaatine varılmıştır. Bu süreçte, söz konusu iddiaları gündeme getiren kişinin daha önce alt yüklenici olarak çalıştığı, müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iş ilişkilerinin sonlandığı bilinmektedir. Yurt inşaatının tamamlanmasına çok az süre kalmışken bu iddiaların gündeme gelmesi dikkat çekicidir" dedi.

Vali Akbıyık sahada gerçekleştirilen ileri teknik incelemelere de değinirken, "Çukur inşaat alanı dışında olsa da, uzman ekipler tarafından saha genelinde Jeoradar (Yer Radarı / GPR) sistemi kullanılarak ayrıntılı zemin taraması gerçekleştirilmiştir. 50 cm aralıklarla, zikzak yönlü ölçüm yöntemiyle 14 metre derinliğe kadar yapılan taramada sürekliliği olan arkeolojik bir yapı, boşluk veya anormal oluşuma dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.

Açıklamada ayrıca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarının ve Bakanlık ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü, iki ayrı üniversitenin de daha kapsamlı raporlama sürecine dahil olduğu belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3. etap kız yurdu inşaatında iddiaların gündeme gelmesinin ardından yapılan tüm incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte, projenin teknik standartlar ve güvenlik kriterleri doğrultusunda ilerlediği ifade edildi. - MUĞLA