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Muğla'da Yat Limanı Projesi İptal Edildi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan Yat Limanı projesi için verilen ÇED olumlu kararı iptal edildi.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Söğüt mevkiine MUÇEV tarafından yapılacak olan Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesine ilgili bakanlık ÇED olumlu kararı vermişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonrasında Muğla 1. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararının iptaline hükmetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, usulsüz olarak imara açılan ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi çeşitli uygulamalara bugüne kadar toplam 189 çevre ve imar davası açtı.

Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt mevkiinde, MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Mayıs'ta ÇED Olumlu kararı verilmişti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından planlanan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve 187 adet ilave yat kapasitesi oluşturacak olan "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesi" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının; projede kamu yararı olmaması, proje kapsamında koruma-kullanma dengesini gözetecek bütüncül bir etki değerlendirmesinin yapılmadığı ve proje alanının bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanında yer alması gerekçeleri ile yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Açılan ÇED iptal davası Muğla 1. İdare Mahkemesinin kararı ile proje alanında 1. derece arkeolojik sit alanı bulunması ve projenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık teşkil etmesi nedeniyle proje için verilen ÇED olumlu kararı iptal edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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