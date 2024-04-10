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Muğla'da Trafik Bilincini Artırmak İçin Etkinlik Düzenlendi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'hayatla yarışılmaz' ve 'bayramınız kemerli olsun' mottoları doğrultusunda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik Muğla Menteşe'de bulunan alışveriş merkezinde Trafik Polisleri tarafından açılan stantta gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören stantlarda emniyet kemeri el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından seyahat esnasında araç kullanan sürücü kural ihlali yapması halinde kırmızı düdük çalarak uyarması ve aile içi farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve trafik tayfa tişörtü dağıtıldı. Ekipler trafik kurallarını eğlenerek öğrenmeleri için trafik konulu boyama kitabı, balon, anahtarlık, dağıtılarak araç sürücüleri için polis logolu araç kokusu dağıtıldı. Stantta yer alan motorize unsurlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çakar tertibatı ve sesli uyarı siren sistemi çocuklarca deneyimlenerek, 'bayramınız kemerli olsun, iyi bayramlar, hayatla yarışılmaz' mesajı standı ziyaret eden yol kullanıcılarına aktarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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