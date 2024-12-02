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MTSO Başkanı: Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Ticari Hayatı Olumsuz Etkileyecek

MTSO Başkanı: Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Ticari Hayatı Olumsuz Etkileyecek
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde mücbir sebep halinin sona ermesinin ekonomik zararı artıracağını, birçok firmanın iflasın eşiğine geleceğini açıkladı. Depremin üzerinden geçen 22 ayda şehirde ciddi bir iyileşme sağlanamadığını vurguladı.

(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin sona ermesiyle ilgili "Süre eğer devam etmezse depremin oluşturduğu zarar katlanacaktır. Ticari hayat normale dönemeyeceği gibi birçok firmanın iflası kaçınılmaz olacaktır" dedi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erdi. Depremin üzerinden 22 ay gibi bir sürenin geçmesine rağmen 6 ve üzeri depremlerin devam ettiği kentte mücbir sebep halinin sonlandırılmasına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'ndan tepki geldi.

"İflaslar kaçınılmaz olacaktır"

Mücbir sebep süresinin sona ermesinin depremin oluşturduğu zararı katlayacağını, firma iflaslarının kaçınılmaz olacağını belirten Sadıkoğlu, yaptığı açılamada şunları ifade etti:

"6 Şubattan bugüne 4 kez uzatılan mücbir sebep hali 30 Kasım'da sona erdi. Mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar teslim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılmasının şart olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Mücbir sebebin uygulandığı il ve ilçelerin STK'ları olarak her türlü girişimde bulunduk ama sonuçsuz kaldı. Ben buradan yetkililere sormak istiyorum; geride kalan 22 ayda 6 şiddetine ulaşan depremler devam ederken, şehrinde kalıp mücadele veren esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için neyi, ne kadar düzeltebildik? Malatya'da 55 bini şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 120 bin kişi hala konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. 3 bin 500'ü aşkın esnafımız üçüncü kışını konteynerlerde ticaret yapabilme gayreti ile geçirecek. TÜİK'in resmi rakamlarına göre 102 bin kişi nüfusunu başka şehirlere aldı. Bir o kadar kişi de resmi rakamlara dahil olmadan şehri terk etti. İhtiyaç olan konutların sadece yüzde 13'ü teslim edilmiş. Teslim olan iş yeri ise hiç yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza bir kez daha sesleniyoruz. Bu sadece ekonomik değil, vicdani bir meseledir. Konuyu yeniden değerlendirerek mücbir sebep süresinin devam etmesi için yeni bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Süre eğer devam etmezse depremin oluşturduğu zarar katlanacaktır. Ticari hayat normale dönemeyeceği gibi birçok firmanın iflası kaçınılmaz olacaktır."

Kaynak: ANKA / Yerel
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