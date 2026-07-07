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MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan Vali Yavuz'a ziyaret

MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan Vali Yavuz'a ziyaret
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İş insanı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Mahmut Boyraz, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek kentin geleceği için ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaptı.

İş insanı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Mahmut Boyraz, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Boyraz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Vali Seddar Yavuz ile verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vali Yavuz'a nazik ev sahipliği, samimi misafirperverliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür eden Boyraz, Malatya için birlik, istişare ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Boyraz, kentin geleceğine katkı sunacak her çalışmada ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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