MS Hastalığına Rağmen Bisikletle Hayata Tutunuyor

Konya'da yaşayan ve yaklaşık 2 yıl önce MS hastalığı teşhisi konulan Mustafa Erol Gökçe, düzenli olarak Konya ve komşu illere bisikletle yolculuk yaparak hayata tutunuyor.

Bisiklet sporu sayesinde hem fiziksel direncini koruyan hem de moral ve motivasyonunu yüksek tutan 35 yaşındaki Mustafa Erol Gökçe, gittiği şehirlerdeki tarihi ve doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor. Gökçe, amacının hem hareket kabiliyetini kaybetmemek hem de MS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirtiyor. Mustafa Erol Gökçe, pedal çevirmenin kendisi için sadece bir spor değil, aynı zamanda yaşama tutunmanın bir yolu olduğunu söyledi. Bu çerçevede bisiklet ile Konya'dan Kapadokya bölgesine gelen Mustafa Erol Gökçe, arkadaşı ve Psikolik Danışmanı Yasin Akgül Sultanhanı Kervansarayını ziyaret etti.

Bisiklet sürerek Konya'dan geldiklerini belirten Mustafa Erol Gökçe, "Konya'da yaşıyorum. Konya'dan Kapadokya'ya uzanan bir yolculuğa çıktık. Yasin hocamla birlikte bisiklet sürüyoruz. Yol üzerinde bu kervansarayı gördük, içeriyi ziyaret etmek istedik. MS hastalarına farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüyorum. Bu konuda tüm MS hastalarına seslenmek istiyorum. Kendinizi kapatmayın, sürekli aktif olun, hareket edin, hareketsiz kalmayın. MS teşhisi konulduktan sonra bisiklet sürmeye başladım ve kendimi fiziksel olarak daha zinde, daha güçlü hissediyorum. Bu bana hem ruhsal hem fiziksel anlamda güç veriyor, o yüzden bisiklet sürüyorum" dedi.

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Yasin Akgül ise, "Mustafa hocamla tanışalı 2 yıl oluyor. 2 yıl önce bir bisiklet grubunda akşam bir araya gelip tanıştık. O günden bugüne beraber bisiklet sürmeye çalışıyoruz, antrenmanlarında ona destek olmaya çalışıyorum. Birlikte doğaya çıkıyoruz, tarihi güzellikleri keşfetmeye çalışıyoruz. Konya'da olsun, Konya'nın çevresindeki illerde olsun, Afyonkarahisar, Ankara, Karaman, Ereğli. Şimdi sıradaki durağımız Aksaray ve Ihlara Vadisi olacak. Yol üzerindeki tarihi ve doğal güzellikleri görüp gezmek, fotoğraflarını çekmek ve kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşmak bizim için çok önemli ve çok güzel şeyler. Bunlardan keyif alıyoruz. Aynı zamanda bir yandan sağlığımızı ve zindeliğimizi de korumuş oluyoruz. Arkadaşımın rahatsızlığını biliyorum. Araştırdım, onunla konuştuktan sonra bilgi sahibi oldum. Belirtilerin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyor ve bir anda elden ayaktan düşebiliyor, Allah korusun, yatar vaziyette hayatının geri kalanını geçirmek zorunda kalabiliyor. Onun için bisiklet sürmek, antrenmanda olmak, yolda olmak, hareketin içinde kalmak çok değerli. Biz de ona destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - AKSARAY