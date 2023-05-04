Motosiklet sürücülerine kuralların önemi anlatıldı

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı uygulamada kazaların yüzde 53'ünün motosiklet kazası olduğuna dikkat çekerek motosiklet sürüşü sırasında kurallara uymanın ve ekipman kullanımının önemini anlattı.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı uygulamada kazaların yüzde 53'ünün motosiklet kazası olduğuna dikkat çekerek motosiklet sürüşü sırasında kurallara uymanın ve ekipman kullanımının önemini anlattı.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine hız veren Eğitim Büro personelleri de bu çerçevede Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendirilirken ekipler, motosiklet sürücülerini, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi konusunda bilgilendirdi.

Ayrıca il genelindeki trafik kazalarının yüzde 53'ünün motosiklet kazası olduğuna da dikkat çeken ekipler, motosiklet sürücülerinin seyir halinde araçların arasından değil, trafik levhalarına uyarak kendi şeritlerinden gitmeleri gerektiğini anlattı. - AYDIN