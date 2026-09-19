Motorin 100 lirayı aşınca Aksaray halk otobüsü şoförleri sivil bilete en az 50 lira istedi

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da halk otobüsü şoförleri, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşması ve ücretsiz binişler nedeniyle mevcut 30 liralık bilet ücretinin giderleri karşılamadığını belirterek, sivil bilet fiyatının en az 50 liraya çıkarılmasını istedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Aksaray'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren esnafı da etkiledi. Halk otobüsü şoförleri Fikret Özkaraca ve Cafer Öztürk, artan yakıt maliyetleri karşısında mevcut bilet ücretlerinin yetersiz kaldığını belirterek yetkililere destek çağrısında bulundu.

Halk otobüsü şoförü Fikret Özkaraca, motorinin litre fiyatının 102 liraya ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"Motorin şu anda 100 lirayı geçti. Bilet ücreti de 30 lira; bizi kurtarmıyor. Çok sıkıntılıyız, bir çare istiyoruz. Motorin 102 lira oldu. Bu araç ayda ne kadar yakıyor, hesabını siz yapın. Serbest kartlılarımız, engelli kartlarımız ve güvenlik güçlerinin ücretsiz binişleri var. Ücretsiz biniş çok fazla. Bu nedenle büyük sıkıntı yaşıyoruz ve artık buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Böyle giderse dayanamayız."

"AVRUPA'DAKİ ASGARİ ÜCRETLE BİZİMKİ BİR Mİ"

Yaşam maliyetlerinin de arttığını dile getiren Özkaraca, şöyle konuştu:

"2015'e kadar gerçekten şahane durumdaydık ama 2015'ten sonra ortalık duman oldu. Çayın kilosu 300 liradan 400 liraya, peynir 200 liradan 400 liraya çıktı. Motorin de 110 liraya dayanıyor. Ekonomi Bakanımız geçen gün 'Avrupa'da 150 lira' dedi, o tarafa doğru gideceğimizi söyledi. Avrupa'daki asgari ücretle bizim asgari ücretimiz bir mi? Değil. Bir kişi 28 bin lira asgari ücret alıyor, 20 bin lira kira ödüyor. Bunun doğal gazı, elektriği ve aidatı var. Bir de bu insan üniversitede üç çocuk okutuyorsa hapı yuttu. Geçim gerçekten çok zorlaştı."

"SİVİL BİLET 50 LİRA OLMALI"

Aksaray'da 30 lira olan sivil bilet ücretinin en az 50 liraya çıkarılması gerektiğini belirten Özkaraca, devletin yaşlıların yanı sıra öğrencilere de destek sağlamasını istedi.

Özkaraca, "Öğrencilerimiz okuyor ama atamaları yapılmıyor. Atama yok, hiçbir şey yok. Çok büyük sıkıntı var" dedi.

"HER GÜN DEĞİŞEN FİYATLARDAN RAHATSIZIZ"

Yaklaşık dört yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığını belirten Cafer Öztürk ise şöyle konuştu:

"Şoför olarak her gün değişen fiyatlardan çok rahatsız oluyoruz. Biz böyleysek dolmuş sahipleri ne yapıyor, bilmiyorum. Bilet ücretleri çok düşük. Yukarıdakiler düşünsün, ben düşünemeyeceğim. Ben işçiyim, emek veriyorum. İnşallah tez zamanda giderler, biz de kurtuluruz."

Kaynak: ANKA