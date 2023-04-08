MMG Genel Başkanı Şen: 'Dayanışma içerisinde olduğumuz sürece tüm yaraları kısa zamanda sararız'

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Afetin olduğu andan itibaren afet bölgelerinde yardım çalışmaları gerçekleştiren MMG; Ramazan ayı olması hasebiyle Adıyaman'da 1000 kişilik Kahramanmaraş'ta ise 3 bin kişilik iftar sofraları kurarak 'Asrın Felaketi'nden etkilenen depremzedeler ile dayanışma içerisinde olduğunu gösterdi. İftar programına Grup Genel Başkanı Bülent Şen ve Genel Sekreter Abdullah Koç ile birlikte Kayseri, Sivas, Bursa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ Şube Başkanları ve çok sayıda mimar ve mühendis katıldı. Genel Başkan Bülent Şen; afet illerine yaptığı ziyaretler esnasında kendisinden cep telefonu isteyen liseli öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek telefonları sahiplerine dağıttı. Desteklerini esirgemeyen tüm mimar ve mühendislere şükranlarını ileten Bülent Şen; "Biz büyük bir aileyiz. Dayanışma içerisinde olduğumuz sürece tüm yaraları kısa zamanda sararız" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir ise; "Bizler mimar ve mühendisler olarak birçok yapıyı inşa ediyoruz. Bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan şey gönüllerin imar ve inşasıdır. İnşallah devletimiz de tez vakitte kalıcı konutların inşasını tamamlayarak, güvenli, huzurlu yuvalarını afetzede kardeşlerimizin kullanımına sunacaktır. Bizler mimar ve mühendisler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ