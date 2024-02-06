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Miraç Kandili'nde Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

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Miraç Kandili'nde Sakarya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Tüm Türkiye'de dualarla idrak edilen Miraç Kandili'nde Sakarya'da eller semaya asrın felaketi olan depremde hayatını kaybedenler için açıldı, dua edildi. Dua sırasında ise bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Miraç Kandili'nde Sakarya'da eller semaya, "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler neticesinde hayatını kaybeden 53 bin 537 kişi ve yaralılar için açıldı. Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'ne akın eden vatandaşlar, depremin sene-i devriyesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. Namaz kılan cemaat ellerini semaya açarak dua etti. Ellerin semaya açılarak dua edildiği anlarda ise bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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