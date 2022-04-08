'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

Erzurum Valiliği'nce hayata geçirilen Erzurum ve çevre illerin mobilya imalatı sektöründe ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkemizde ender bulunan makina altyapısına sahip olan 'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valiliği'nce hayata geçirilen Erzurum ve çevre illerin mobilya imalatı sektöründe ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkemizde ender bulunan makina altyapısına sahip olan 'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 2. OSB'de yaptığı toplantının ardından altyapısı tamamlanan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Fabrikaların önümüzdeki günlerde üretime başlayacağını aktaran Vali Okay Memiş, "İhtiyacı karşılamasının dışında aynı zamanda dışa bağımlılığı da ortadan kaldırmış olacağız. Böylece mobilya üreticileri için bir katma değer sağlanmış olacak" dedi. - ERZURUM

'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Valiliği, Okay Memiş, Erzurum, OSB, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title