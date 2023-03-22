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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Yerel Haberler

Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Milli Muharip Uçak İsmail Demir Yerel Haberler

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