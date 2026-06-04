Milli güreşçiler dizi çekiminde 1 tonluk kapıyı kırdı

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin sezon finalinde konuk oyuncu oldu. Aksiyon sahnesinde hızını alamayan şampiyonlar, dekor kapıyı menteşelerinden sökerek sete damga vurdu.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, TRT'nin dev yapımı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 83. bölüm sezon finalinde kamera karşısına geçti. Çekmeköy'deki TRT platolarında konuk oyuncu olarak yer alan efsane sporcular, tarihi yapımdaki oyunculuk deneyimlerini ve set ortamında yaşadıkları sıra dışı anları paylaştı.

Aksiyon sahnelerinde güreşçilerin gücünü ekrana yansıtmak istediklerini belirten şampiyonlar, senaryo gereği kırmaları gereken kapıyı doğaçlama bir şekilde adeta yerinden söktü. Kapının menteşeleriyle birlikte çıkması set ekibine heyecan dolu anlar yaşatırken, ikilinin performansı büyük beğeni topladı. Tarihi yapımda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden milli sporcular, hem oyunculuk deneyimlerini hem de set ortamında yaşadıkları anları anlattı.

"O dönemin savaş kültürünü, güreşin gücünü ve estetiğini yansıtmaya çalıştık"

Dizide yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirten Taha Akgül, önemli bir yapımın parçası olmanın kendileri için özel bir deneyim olduğunu söyledi. Akgül, set ortamındaki yoğun çalışmaya dikkat çekerek, "Gerçekten burada çok büyük bir emek var. Yaklaşık 450-500 kişilik bir ekip sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar büyük bir özveriyle çalışıyor. TRT platolarında kurulan atmosfer insanı adeta tarihin içine götürüyor. Kostümlerden dekorlara kadar her şey o dönemi yaşatıyor" dedi.

Güreşin Türk tarihi ve kültüründeki önemine de değinen Akgül, "Bizler güreşçiyiz. Güreş, Osmanlı ve Selçuklu'dan günümüze ulaşan hem bir spor hem de bir savaş sanatıdır. Bu yüzden dizide yer almak bizim için ayrıca anlamlı oldu. O dönemin savaş kültürünü, güreşin gücünü ve estetiğini yansıtmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Dizide Rıza Kayaalp ile birlikte sahneler çektiklerini anlatan Akgül, özellikle aksiyon sahnelerinin dikkat çekici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bize bir sahnede kapıyı kırmamız istendi. Açıkçası biz o sahneyi biraz daha ileri taşıdık. Kapıyı kırmak yerine neredeyse yerinden söktük diyebilirim. Kapı menteşeleriyle birlikte tamamen çıktı. O an hem set ekibi hem biz için oldukça heyecanlıydı. Güreşçilerin gücünü sahneye de yansıtmış olduk."

"Bu sadece bir rol değil, aynı zamanda bir deneyim ve hatıra oldu"

Dizide rol almanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Rıza Kayaalp ise uzun yıllardır takip ettiği bir yapımda yer almanın heyecanını yaşadığını söyledi. Kayaalp, "İlk bölümden beri severek izlediğimiz bir diziydi. Böyle büyük bir prodüksiyonun içinde olmak, özellikle sezon finalinde yer almak bizim için çok anlamlı oldu. Bu sadece bir rol değil, aynı zamanda bir deneyim ve hatıra oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı