Üye Girişi
Haberler

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Marmaris Kaymakamını ziyaret etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, kendisine destek olan Kaymakam Kaya'ya minnettarlığını dile getirdi.

-Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Marmaris Kaymakamını ziyaret etti

MUĞLA - 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, kendisi ve geriden gelenler için güreş sporunda büyük destekleri olan ve "O bizim kanaat önderimiz" dediği Kaymakam Kaya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, daha önce Yalova Kaymakamlığı yaptığı dönemde ilçede kadın güreş sporunu başlatan ve kendisine büyük katkılar sağlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etmeden dönmediğini belirtti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise, "Milli sporcumuzu Marmaris'te ağırlamaktan onur duyuyoruz" diyerek başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamı Kaya daha önce dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Çavuşoğlu'na yarım altınlardan oluşan bir kolye hediye ederek, "Toplum olarak başarılı olan sporcuları ödüllendirmek bizlerin de görevi, kendilerine bizlere yaşattıkları gururdan dolayı ne söylesek ne hediye etsek boş" dedi. Milli sporcuya Kaymakam Kaya'yı ziyaretlerinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel'de eşlik ederek başarı dileklerinde bulundu.

"Olimpiyat madalyası hepimizin hayaliydi"

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ve aynı zamanda eşi olan antrenörü Serkan Çavuşoğlu ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, olimpiyat madalyası hayalini yıllardır taşıdıklarını ifade ederek "Hem Buse Çavuşoğlu'nun hem de bizlerin hayaliydi. Bu sene Paris 2024 Olimpiyatları'nda bu hayali gerçekleştirmiş olduk. Bu mutluluğu yaşatan değerli sporcumuza teşekkür ediyorum. Marmaris Kaymakamlığı olarak da ona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bize daha çok onur yaşatacak ve daha çok sporcu yetişmesine vesile olacaklar" sözlerini kaydetti.

Kaymakam Kaya, ayrıca Marmaris'te sporu desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin başarılı olabilmesi için her türlü fiziki eksikliği gidermeye çalıştıklarını belirtti. Kaya, "Kapalı spor salonlarımızın, gençlik merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. Yakında su sporları merkezimizin inşaatına da başlayacağız. Gençlerimizden madalya bekliyoruz" dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu ise Marmaris ziyaretinin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, "Marmaris'te Kaymakamımız Nurullah Kaya'yı ziyaret ettim. Yalova'da güreş hayatımda bana dokunan isim Nurullah Kaya'ydı. Bugün madalyanın bir parçası olarak onu ziyarete geldim. Çok mutluyum ve gururluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda Türkiye adına tarihimizde ikinci kez bronz madalya kazanmanın gururunu yaşayan Çavuşoğlu, gelecekteki hedeflerinden de bahsederek, "Şu an koleksiyonumda bir altın madalya eksik. Olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuşarak dinlenmenin ardından yeni hedefler için yola çıkacaklarını belirtti.

Milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu tatilini Marmaris'te tamamladığını ve dinlenerek enerji topladıktan sonra yeni hedefler için yola çıkacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buse Tosun Çavuşoğlu Nurullah Kaya Marmaris Paris Spor Yerel Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi?
title