Milletvekili Ölmeztoprak Yazıhan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yazıhan'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçedeki yatırımları ve yeni hedefleri değerlendirdi. 'Birlik ve beraberlik içinde çalışarak Malatya'nın geleceğini inşa edeceğiz' mesajını verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yazıhan'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem esnaf ve vatandaşlarla hem de kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

İlçe Danışma Meclisi toplantısında partililere seslenen Ölmeztoprak, "Birlik ve beraberlik içinde çalışarak Malatya'nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yazıhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. İlçe Danışma Meclisi toplantısında, partililerle bir araya gelen Ölmeztoprak hem ilçedeki yatırımları değerlendirdi hem de yeni hedeflere ilişkin mesajlar verdi.

Toplantıda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Yazıhan'daki buluşmalarımızda geleceğe dair umutlarımızı, hedeflerimizi ve inancımızı bir kez daha paylaştık" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık ziyareti ve cami incelemesi

Yazıhan programı kapsamında Kaymakam Osman Kurt'u da ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, ilçedeki yatırımlar ve projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Depremde yıkılan Yazıhan Merkez Yeni Cami inşaatını da inceleyen Ölmeztoprak, "Bin kişiden fazla kapasiteye sahip olacak camimizin inşaatı hızla ilerliyor. Ramazan ayında ibadete açılması planlanan camimizde vatandaşlarımızla buluşmayı umut ediyoruz. Rabbim tamamına erdirsin" ifadelerini kullandı.

"Malatya'nın dirilişi esnafımızla, milletimizle mümkün"

Yazıhan merkezde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ölmeztoprak, esnafın sorunlarını dinledi, taleplerini not aldı. Ekonomik hayatın can damarının esnaflar olduğunu belirten Ölmeztoprak, "Ekmeğini alın teriyle kazanan her bir esnafımız şehrimizin üretim gücüdür. Malatya yeniden ayağa kalkarken esnafımızın emeği ve mücadelesi bu sürecin en güçlü dayanaklarındandır" dedi.

Yazıhan ziyaretinde vatandaşların ilgisiyle de karşılanan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya genelinde sürdürülen hizmetlerin ortak akılla yürütüldüğünü belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
