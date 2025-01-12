Üye Girişi
Haberler
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Milletvekili Ayşe Böhürler'den Hayvancılık İstişaresi

Milletvekili Ayşe Böhürler'den Hayvancılık İstişaresi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek hayvancılığın geliştirilmesi konusunda görüşmeler yaptı. Mera ıslahı, çoban yetiştirilmesi ve süt tozu fiyatları gibi konular ele alındı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek Kayseri'de hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kayseri'de hayvancılığın daha da geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusu ele alınan görüşmede özellikle meraların ıslahının hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek, mera ıslahında 2026 yılı yeni bir başlangıç olacağı vurgulandı. Görüşmede, Kayseri'de zor şartlarda ve kendi öz kaynakları ile rol model çalışmalar yapan üreticilerin mera ıslahı çalışmalarında da başarı hikayeleri yazdıkları belirtilirken, mera ıslahı yapanların genel bir beklentisinin de ıslah edilen mera arazisini kiralayan kişi veya kurum hayvancılık faaliyetlerine devam ediyorsa sözleşmelerin uzatılması önerisi dile getirildi. Diğer yandan hayvancılığın etkilendiği konuların başında gelen çoban ve bakıcı eleman yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim merkezlerine büyük görev düştüğüne dikkat çekilerek çobanlık mesleğinin özendirilmesi gerektiği ve hayvancılığı olumsuz yönde etkileyen çıktı fiyatlarındaki artışlarla beraber süt tozu konusu da görüşüldü. Talepler dosya halinde Milletvekili Ayşe Böhürler'e sunuldu.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yaptığı açıklamada, "Kayseri'de Hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin lokomotif görevi üstlenmiş konumda olduğunu gördük. Rol model çalışmalarından dolayı Birlik Başkanı Günay Çakı ve yönetim kurulu üyeleriyle birliğe destek veren tüm besi işletme sahiplerini de tebrik ediyorum. Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla elimden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğim" dedi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya ve diğer yöneticiler de hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
img

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
img

İlk lig maçında kabusu yaşayan Terim'den bomba sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaslandığı korkuluk kırılınca Haliç'e düştü

Haliç'in ortasında can pazarı! Yaslandığı korkuluk kırıldı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.