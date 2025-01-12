Milletvekili Ayşe Böhürler'den Hayvancılık İstişaresi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek Kayseri'de hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kayseri'de hayvancılığın daha da geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusu ele alınan görüşmede özellikle meraların ıslahının hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek, mera ıslahında 2026 yılı yeni bir başlangıç olacağı vurgulandı. Görüşmede, Kayseri'de zor şartlarda ve kendi öz kaynakları ile rol model çalışmalar yapan üreticilerin mera ıslahı çalışmalarında da başarı hikayeleri yazdıkları belirtilirken, mera ıslahı yapanların genel bir beklentisinin de ıslah edilen mera arazisini kiralayan kişi veya kurum hayvancılık faaliyetlerine devam ediyorsa sözleşmelerin uzatılması önerisi dile getirildi. Diğer yandan hayvancılığın etkilendiği konuların başında gelen çoban ve bakıcı eleman yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim merkezlerine büyük görev düştüğüne dikkat çekilerek çobanlık mesleğinin özendirilmesi gerektiği ve hayvancılığı olumsuz yönde etkileyen çıktı fiyatlarındaki artışlarla beraber süt tozu konusu da görüşüldü. Talepler dosya halinde Milletvekili Ayşe Böhürler'e sunuldu.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yaptığı açıklamada, "Kayseri'de Hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin lokomotif görevi üstlenmiş konumda olduğunu gördük. Rol model çalışmalarından dolayı Birlik Başkanı Günay Çakı ve yönetim kurulu üyeleriyle birliğe destek veren tüm besi işletme sahiplerini de tebrik ediyorum. Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla elimden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğim" dedi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya ve diğer yöneticiler de hazır bulundu. - KAYSERİ