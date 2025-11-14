Haberler

MHP'li Ersoy: Kamu Alacaklarına Uygulanan Tecil Faiz Oranı Düşürüldü

Güncelleme:
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanan tecil faiz oranının yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldüğünü açıkladı. Bu düzenleme, vatandaşların borçlarını daha uygun koşullarda yapılandırmalarına olanak tanıyor.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kamu alacaklarına yönelik uygulanan tecil faiz oranının düşürüldüğünün müjdesini verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanan tecil faiz oranının yeniden düzenlenerek, yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldüğünü açıklayan Ersoy, düzenlemenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanan tecil faiz oranı yeniden düzenlenmiştir. 6183 Sayılı Kanun'un 48. Maddesi uyarınca daha önce yıllık yüzde 48 olarak uygulanan tecil faizi, 13 kasım 2025 tarihi itibariyle yüzde 39'a düşürülmüştür. Bu düzenlemeyle birlikte yeni yapılacak taksitlendirme başvurularında yüzde 39 oranındaki yeni tecil faizi uygulanacaktır. Tebliğden önce başvurusu yapılmış fakat henüz taksitleri ödenmemiş borçlarda da, tebliğ tarihinden sonraki dönem için yeni oran geçerli olacaktır. Bu adım, vatandaşlarımızın kamu borçlarını daha uygun koşullarda yapılandırabilmesine imkan sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın mali yükünü hafifletecek bu düzenlemenin herkes için kolaylık ve fayda getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
