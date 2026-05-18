Haberler

MHP'li Ersoy: "Bayramhacı yeniden Kayseri turizmine kazandırılmalı"

MHP'li Ersoy: 'Bayramhacı yeniden Kayseri turizmine kazandırılmalı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, atıl durumdaki Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanı'na TBMM'de soru önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olduğu ifade edilen Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen önergede, Bayramhacı Kaplıcaları'nın sahip olduğu termal kaynaklar ve doğal yapısıyla önemli bir sağlık ve turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekildi. Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden faaliyete geçirilmesinin hem termal turizmin gelişmesine hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Önergede; Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, yatırım ve restorasyon planlaması bulunup bulunmadığı, kamu-özel sektör iş birliği modeli kapsamında proje hazırlanıp hazırlanmadığı ile ulaşım, konaklama ve çevre düzenlemesi altyapısına yönelik destek programlarının olup olmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Ersoy ayrıca; Kayseri'nin termal turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik yeni teşvik ve çalışma planlarının bulunup bulunmadığının da açıklanmasını talep etti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada Ersoy; "Kayseri'mizin önemli termal değerlerinden biri olan Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması amacıyla hazırladığımız soru önergemizi, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Atıl durumdaki tesislerin yeniden değerlendirilmesi, termal turizmin canlandırılması, bölge ekonomisi ve istihdama katkı sağlanması adına sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak

Merakla beklenen yasadan ilk bilgiler! PKK'lıların eli kolu bağlanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Hesabında 35 milyon liradan fazla para girişi tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar