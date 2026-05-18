MHP'li Ersoy: 'Bayramhacı yeniden Kayseri turizmine kazandırılmalı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olduğu ifade edilen Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen önergede, Bayramhacı Kaplıcaları'nın sahip olduğu termal kaynaklar ve doğal yapısıyla önemli bir sağlık ve turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekildi. Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden faaliyete geçirilmesinin hem termal turizmin gelişmesine hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Önergede; Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, yatırım ve restorasyon planlaması bulunup bulunmadığı, kamu-özel sektör iş birliği modeli kapsamında proje hazırlanıp hazırlanmadığı ile ulaşım, konaklama ve çevre düzenlemesi altyapısına yönelik destek programlarının olup olmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Ersoy ayrıca; Kayseri'nin termal turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik yeni teşvik ve çalışma planlarının bulunup bulunmadığının da açıklanmasını talep etti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada Ersoy; "Kayseri'mizin önemli termal değerlerinden biri olan Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması amacıyla hazırladığımız soru önergemizi, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Atıl durumdaki tesislerin yeniden değerlendirilmesi, termal turizmin canlandırılması, bölge ekonomisi ve istihdama katkı sağlanması adına sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı