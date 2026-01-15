Haberler

MHP'li Özdemir: 'ÖTV teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz'
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanvekili İsmail Özdemir, ÖTV teşviki ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifinin, ekonomik gelişmelere katkı sağlayacağını vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Ötv teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz" dedi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir. Zira ÖTV teşvikinin sağlanması ile oluşacak herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Aksine, kanunun gerçekleşmesi halinde ise bilhassa MTV gelirlerindeki yüksek artış sebebiyle bütçemize de olumlu yönde katkısı olacaktır. Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır. Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da oluşturabilecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
