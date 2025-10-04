MHP'den Kayseri'deki Mobil İletişim Sorunları İçin Önerge

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Kayseri'de mobil iletişimde sorun yaşanan bölgelerin tespiti ve yaşanan sorunların aşılabilmesiyle ilgili soru önergesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bakanlığı'na Kayseri'de mobil iletişimde sorun yaşanan bölgelerin tespiti ve yaşanan sorunların aşılabilmesiyle ilgili soru önergesinde bulundu. Özdemir sunduğu önergede; "Dijitalleşmenin ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, vatandaşların haberleşme, eğitim, sağlık ve ticaret gibi alanlarla kesintisiz internet erişimine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Özellikle mobil iletişim ve internet kullanımı, kırsal ve merkez ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız açısından eşit hizmet alma hakkının bir parçasıdır. Kayseri ili genelinde mobil iletişim altyapısının ilçe merkezleri ve kırsal yerleşimlerde kapsama oranının ne düzeyde olduğu, ayrıca mobil internet hızlarının ilçeler arasında nasıl farklılık gösterdiği kamuoyu tarafından merak edilmektedir. Bu veriler hem yerel kalkınma planları hem de eğitim, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da önergeyle alakalı açıklama yapana Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin 5G iletişime geçmeye hazırlandığı bir dönemde Kayserimizin mobil iletişimde eriştiği seviye ve sorun yaşanan bölgelerin (özellikle bazı ilçelerimiz) tespiti ile beraber, aynı sorunların aşılabilmesi hedefiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na vermiş olduğumuz önerge ile hemşehrilerimiz adına gündemde bulunan sorularımıza cevap talep ettik." - KAYSERİ