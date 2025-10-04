Haberler

MHP'den Kayseri'deki Mobil İletişim Sorunları İçin Önerge

MHP'den Kayseri'deki Mobil İletişim Sorunları İçin Önerge
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'deki mobil iletişim sorunlarını tespit etmek ve aşmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na önerge sundu. Özdemir, dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı ve eşit hizmet alma hakkının gerekliliğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Kayseri'de mobil iletişimde sorun yaşanan bölgelerin tespiti ve yaşanan sorunların aşılabilmesiyle ilgili soru önergesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bakanlığı'na Kayseri'de mobil iletişimde sorun yaşanan bölgelerin tespiti ve yaşanan sorunların aşılabilmesiyle ilgili soru önergesinde bulundu. Özdemir sunduğu önergede; "Dijitalleşmenin ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, vatandaşların haberleşme, eğitim, sağlık ve ticaret gibi alanlarla kesintisiz internet erişimine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Özellikle mobil iletişim ve internet kullanımı, kırsal ve merkez ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız açısından eşit hizmet alma hakkının bir parçasıdır. Kayseri ili genelinde mobil iletişim altyapısının ilçe merkezleri ve kırsal yerleşimlerde kapsama oranının ne düzeyde olduğu, ayrıca mobil internet hızlarının ilçeler arasında nasıl farklılık gösterdiği kamuoyu tarafından merak edilmektedir. Bu veriler hem yerel kalkınma planları hem de eğitim, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da önergeyle alakalı açıklama yapana Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin 5G iletişime geçmeye hazırlandığı bir dönemde Kayserimizin mobil iletişimde eriştiği seviye ve sorun yaşanan bölgelerin (özellikle bazı ilçelerimiz) tespiti ile beraber, aynı sorunların aşılabilmesi hedefiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na vermiş olduğumuz önerge ile hemşehrilerimiz adına gündemde bulunan sorularımıza cevap talep ettik." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri

Servetleri öyle böyle değil! Türkiye'nin en zengini belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.