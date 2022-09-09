Mersin yerel haberleri | Tarsus'ta Yarım Asırlık Sorun Çözülüyor:  Tren Yolu Yerin Altından Geçecek

Mersin haberleri... Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Tarsus’u baştan başa ikiye bölen tren yolunun yer altına alınmasıyla ilgili mücadelesi sonuç verdi. Başkan Bozdoğan, tren yolunun yer altına alınmasıyla birlikte şehrin can alıcı noktalarındaki trafik sorununun giderileceğini aktarırken, boşa çıkan arazinin de yeşil alan ve bisiklet yolu olarak değerlendirileceğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Tarsus'u baştan başa ikiye bölen tren yolunun yer altına alınmasıyla ilgili mücadelesi sonuç verdi. Başkan Bozdoğan, tren yolunun yer altına alınmasıyla birlikte şehrin can alıcı noktalarındaki trafik sorununun giderileceğini aktarırken, boşa çıkan arazinin de yeşil alan ve bisiklet yolu olarak değerlendirileceğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehrin ulaşımdaki geleceğini rahatlatmak adına demiryolunun yer altına indirilmesi için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu. Proje için sık sık Ankara'da görüşmeler yapan Başkan Bozdoğan'ın itirazları sonuç verdi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda tren yolunun yer altından geçeceğinin müjdesini veren Başkan Bozdoğan, "Tren yolu alta alınmaz gibi yorumlar yapılmıştı. Hayatta olmaz, edilmez demişlerdi. Ama hayalimi seviyorum ve hayalimle uğraşmayı da seviyorum. Tarsus Tren Yolu yerin altından geçecek. Tarsus'un il olması da hayal mi? Onu da başaracağız" dedi.

"TARSUS'U İKİYE BÖLDÜRMÜYORUZ!"

Tarsus'un yaşam kalitesini yükseltmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Bozdoğan, "Tren yolunun kentimizi ikiye bölmesine karşı itirazlarımız vücut buluyor. Dün Belediye Meclis Toplantısında yeniden dile getirdiğimiz bu büyük sorunu, halkımızın günden güne yaşadığı trafik problemlerini düşünerek aşıyoruz. Tarsus'un geleceğini riske eden, ekonomik koşulların yaşamı her geçen gün zorlaştırması gerçeğiyle yüzleştiğimiz şu günlerde, belediyemizin Tarsus için yapmayı planladığı yatırımların finansal kaynaklarının önüne geçilmesi gibi gelişmelerin yanı sıra Tarsus ve Tarsuslu'nun yaşam alanlarını rahatlatmak ve yaşam konforunu yükseltmek için çalışıyoruz" diye konuştu.