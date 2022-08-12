Mersin haber! Mersin Büyükşehir, Taziye Evleri İçin Yemek Hizmetine Başladı

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta vatandaşların acılarına ortak olmak adına taziye evlerine yemek ulaştırma hizmetine başladı. Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde faaliyete geçirilen pişirim fırınında, talepte bulunan tüm taziye evi sahiplerine ilk gün için 50 porsiyonluk lahmacun paketleri hazırlanıp teslim ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta vatandaşların acılarına ortak olmak adına taziye evlerine yemek ulaştırma hizmetine başladı. Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyete geçirilen pişirim fırınında, talepte bulunan tüm taziye evi sahiplerine ilk gün için 50 porsiyonluk lahmacun paketleri hazırlanıp teslim ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların acısına ortak olmak adına, yemek hizmeti hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında, acılı ailelere talep doğrultusunda ilk gün 50 porsiyonluk lahmacun paketleri hazırlanıp ulaştırılıyor.

"1 ÖĞÜNLÜK VE 50 KİŞİLİK OLMAK ÜZERE YEMEĞİMİZİ ULAŞTIRIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, "Bu yeni hizmetimizde taziye sahibi vatandaşlarımızın listesini, günlük olarak Mezarlıklar Dairesi'nden alıyoruz. Ertesi sabah irtibat görevlimiz aileleri tek tek arıyor; Vahap Başkanımızın selamlarını ve taziye masajlarını iletiyor, hizmetimiz hakkında bilgi veriyor. İlk gün yemeği olarak düşünüp planladığımız hizmette, vatandaşımız eğer istekte bulunursa, kendilerine 1 öğünlük ve 50 kişilik olmak üzere yemeğimizi ulaştırıyoruz" dedi.

"HİZMETİMİZ ŞİMDİLİK 4 MERKEZ İLÇE VE TARSUS'TA BAŞLADI"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin'in her noktasında bütün vatandaşlara ulaşmaya, iyi günde ve kötü günde yanlarında olmaya çalıştıklarını söyleyen Yaşar, "Vefat sonrası, vefat edenlerin yakınları çok zor zamanlar geçiriyor. Aile üyeleri yıpranmış oluyor. Bu süreçte yemek hazırlama telaşına düşmesinler diye, ilk gün yemeğini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmeye karar verdik. Hizmetimiz şimdilik Mersin'in 4 merkez ilçesi ve Tarsus'ta başladı. Zamanla yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.