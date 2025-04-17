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Mersin’e Değer Katacak Projeler Yolda

Mersin’e Değer Katacak Projeler Yolda
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Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılı için 431 proje hayata geçireceklerini ve bu projeler için toplam 226 milyar TL bütçe ayrıldığını açıkladı. Tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte 5.6 milyar TL harcandığını belirtti.

Mersin Valisi Atilla Toros, kente değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Mersin İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı II. Dönem Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Vali Toros, 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 226 milyar 650 milyon 794 bin TL bedelli toplam 431 proje bulunduğunu söyledi. Bu projelerin 137'sinin tarım, 89'unun eğitim, 50'sinin ulaştırma-haberleşme, 23'ünün enerji, 20'sinin turizm, 17'sinin sağlık, 2'sinin imalat, birinin konut ve 92'sinin de diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğu bilgisini veren Vali Toros, "Tamamlanan ve devam eden 273 proje için toplam 5 milyar 662 milyon 712 bin TL harcanmıştır" dedi.

"Mersinimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz"

Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Vali Atilla Toros; "Bu yatırımların ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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