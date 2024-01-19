Mersin'de kadınlara kırsal bölge eğitimi veriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile İçel Soroptomist Kulübü ile işbirliğinde, Erdemli ilçesinin Tömük Mahallesi'nde yaşayan kadınlara, 5 hafta sürecek 'Kırsal Bölge Kadın Eğitim Bilgilendirme ve Güçlendirme Sunumları ve Atölye Çalışmaları' isimli eğitim verilmeye başlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonunda verilecek eğitimin ilk gününde Prof. Dr. Handan Birbiçer'den 'Temel Yaşam Desteği', Doç. Dr. Aydan Akdeniz'den de 'Kadınlarda Kansızlık Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?' konulu eğitim alan kadınlar, HPV, Alzheimer, ağız ve diş sağlığı gibi bir dizi eğitimin yanı sıra kadın hakları ve aile planlaması başlıklarında da eğitimler alacak. Uzmanlar eşliğinde yapılan eğitimlerin sonunda aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, 'Sabun Yapımı' atölyesi de düzenlenecek.

PROF. DR. BİRBİÇER: "AMACIMIZ, KALBİ DURAN BİRİNE YAPILACAK İLK YARDIMI ÖĞRETMEK"

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Handan Birbiçer, "Uzun zamandır kendi mesleğimin bir parçası olan resüsitasyon, yani kalbi yeniden canlandırma için eğitim veriyoruz. Türkiye'de bununla ilgilenen Resüsitasyon Derneği var. Bizim amacımız profesyonel sağlık ekiplerine eğitimin yanı sıra, halkı da bu konuda bilinçlendirmek. En azından 112 gelinceye kadar, kalbi duran bir kişiye neler yapabileceğini anlatmak için etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Yaptıkları etkinliklere 'hayata el ver' ismini verdiklerini söyleyen Prof. Birbiçer, "Pek çok yerde etkinlik yaptık. Amacımız, kalbi duran birisine ilk yardımı vatandaşlarımıza da öğretmek. Kadınlarımıza, kalbi duran bir kişiye ilk başta neler yapmaları gerektiğini anlattım. Onlara öğrettiğim için ben de çok mutlu oldum. Gönül ister ki, bütün vatandaşlarımıza bunu öğretebilelim" diye konuştu.

DOÇ. DR. AKDENİZ: "KADINLARA BU EĞİTİMİN VERİLMESİ TOPLUMDA ÇOK ÖNEMLİ"

Mersin Medical Park Hastanesi'nden Hematoloji Uzmanı Doç. Dr Aydan Akdeniz de kadınlara kansızlığın sebeplerini anlattı. Verdiği eğitimden kısaca bahseden Doç. Dr. Akdeniz, "Kadınlardaki kansızlığın en önemli sebebi, adet düzensizlikleri ve mide- bağırsaklardan olan kan kayıpları. Eğitimde bunların üstünde durduk. Çok keyifli ve interaktif bir etkinlikti. Merak edilen sorular oldu ve onları cevapladık" dedi.

Kadınların oldukça ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Akdeniz, "Özellikle kadınlara bu eğitimin verilmesi toplumda çok önemli. Biz burada bir kadını eğittik, ama o eve gittiğinde diyelim ki aile fertleri 5 kişi, o 5 kişiyi de eğitilmiş sayıyoruz. Yani böyle katlanarak büyüyen bir eğitim kitlesi oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

KADINLAR VERİLEN EĞİTİMDEN ÇOK FAYDALANDI

İlemin Mahallesi'nden gelen Dudu Başkurt, eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu olanakları sağlayan Başkan Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti. Başkurt, "Başkanımız sayesinde verilen bu eğitimler sayesinde kadınlarımız gelişti" dedi. Eğitimde neler öğrendiğine dair bilgiler de paylaşan Başkurt, "Eğitimde ilkyardımda kalp masajı nasıl yapılır, neler yapmamız gerektiğini anlattılar. Hastayı yatarken gördüğümüzde korkmamamız gerektiğini söylediler. Çok güzel bir eğitim oldu" diye konuştu.

İlemin Mahallesi'nden gelen bir diğer katılımcı da Birsen Geğişmen'di. Geğişmen, eğitimi çok beğendiğini söyleyerek, "Köyümüzde ulaşım imkanı olmadığı için, buraya araçla getirildik. Güzel bir eğitim verdiler ve önemli bilgiler elde ettik" ifadelerini kullandı.

Kadınlara bu tür eğitime mutlaka katılmalarını tavsiye eden Geğişmen, "Kadınların sadece evde oturup yemek yapıp, çocuk doğurmakla kalmadığını; kadınlarımızın değerli olduğunu burada öğrenmiş bulunduk. Herkesin katılmasını tavsiye ederim" dedi.