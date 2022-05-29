Mersin Büyükşehir, Kent Turu Projesi'nin Sınırlarını Genişletiyor - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde yürütülen Kent Turu Projesi'nin sınırları genişliyor. Büyükşehir'in ilgili daire başkanlıklarıyla yürütülen ortak çalışmalarla 5. sınıf öğrencilerine yönelik farklı etkinlikler ve geziler gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda Kazanlı Belediyesi Ortaokulu'nda okuyan 32 öğrenci, Tarsus Doğa Parkı'nda hem farklı türdeki onlarca hayvanı yakından görme imkanı buldu hem de veterinerlik ve ziraat mühendisliğiyle ilgili bilgi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin gezerek ve görerek farklı konularda bilgi sahibi olmaları adına çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin öncülüğünde yürütülen Kent Turu Projesi'nin sınırları genişletilerek, ilgili diğer daire başkanlıklarıyla ortak etkinlikler ve geziler gerçekleştirilmeye başlandı.

ÖĞRENCİLER TARSUS DOĞA PARKI'NI GEZDİ

Kentin farklı bölgelerinde yaşayan 5. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan proje kapsamında Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi'yle ortak gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdi.

Onlarca tür hayvanı yakından görme olanağı bulan öğrencilere, proje kapsamında Tarsus Doğa Parkı veteriner hekimi Seçil Basılgan, veteriner hekimliği anlattı. Ziraat mühendisi Ayşe Yampar Gök'ün de kendi mesleği hakkında bilgi verdiği programda, öğrencilere bitkilerin önemi, bakımı ve dikimi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Otobüslerle ulaşımları sağlanan öğrencilere yemek ikramında da bulunuldu. Projeyle gezi içerik ve çeşitliliği arttırılırken katılan öğrencilere hizmette devamlılık sağlayabilmek adına yıl içinde katılabilecekleri farklı birçok etkinlik planlandı.

"KENT TURU PROJEMİZ DEVAM EDECEK"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, proje kapsamında önümüzdeki günlerde yapılacak gezilerde sadece kırsaldan merkeze değil bütün ilçeler dahil olmak üzere belirlenen lokasyonlara geziler yapılacağını belirterek, "Projemizin gezi içerik ve çeşitliliği artırılırken, projeye katılan öğrencilere yıl içinde katılabilecekleri farklı birçok etkinlik ve geziler planlandı. Böylece öğrencilerin bu faaliyetlere katılımlarının devamlılığının sağlanması amaçlandı. İçerik ve çeşitliliği arttırılan Kent Turu Projemiz belirli periyotlarda tekrarlanmaya devam edecek" dedi.

"HAYVANLARA YAKIN OLMAK ÇOK İYİ BİR ŞEY"

Kazanlı Belediyesi Ortaokulu öğrencilerinden Derin Deniz Derman, Tarsus Doğa Parkı'nı gezdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğimde biraz heyecanlandım. Çünkü hayvanları görmek ve hayvanları tanımak benim için çok güzel bir duygu. Veterinerlik benim hayalim gibi bir şey. Hayvanlarla uğraşmak ilgi alanım. Burada böyle hayvanlara daha yakın olmak iyi bir şey. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öğrencilerinden Haydar Alabdo da mutluluğunu dile getirerek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Farklı farklı hayvanlar gördük. Farklı bilgiler öğrendik. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Çok güzel buldum, doğa çok iyi" dedi.

ANKA / Yerel