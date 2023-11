Menderes Belediyesi Sokak Hayvanlarının Yanında

Menderes Belediyesi 2023 yılında 8 bin 595 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında 8 bin 595 sokak hayvanının tedavisi ve bakımı yapıldı. İlçede bulunan sokak hayvanlarının tedavi ve bakım süreçlerini hem Menderes merkezde hem de sahil bölgesinde ki barınakta gerçekleştiren Menderes Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri 2023 yılı içerisinde 8 bin 595 sokak hayvanının tedavi ve bakımını yaparken, 5 bin 213 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi, 500 paket mama dağıtımı da gerçekleşti.

"HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

Can dostların daima yanlarında olacaklarını ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu can dostlarımızın yanlarında oluyoruz. Kısırlaştırmanın yanı sıra, aşılama, tedavi gibi işlemler de ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra mama desteğiyle de sokak hayvanlarımıza desteğimiz sürüyor. Bu hayatı birlikte yaşadığımız can dostlarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.