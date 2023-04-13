Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 44 Mahallede Çalışmalara Devam Ediyor

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 44 mahallesinde kilit parke taş tamiratı ve parke yapım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri ekipleri, kentin 44 mahallesinde bozulan yollarda parke taşlarını yenileme ve tamir çalışmalarını sürdürüyor. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Yaptığımız tüm çalışmaların temelinde vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve daha da önemlisi Menderes'in yapısını da bozmadan yenilikler yapmaktır, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayış ile çalışmalarını yürütüyor. İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları, zemin iyileştirilmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştiriliyor. Zaman içerisinde kullanım şartları ve yağışların etkileşimi sonucu bozulan alanlarda yapılan bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzgün ve düzenli hale getiriliyor. Bunun yanı sıra vatandaşların istekleri doğrultusunda kilit parkesi olamayan yerlere ise yeniden kilit parke taşı döşemeye devam ediyoruz."