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Menderes Belediyesi Cüneytbey Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırdı

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Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cüneytbey Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda çamur ve bataklık olan alan peyzaj düzenlemesi ile yenilendi. Yeni yeşil alan, ağaçlar, çit bitkileri ve çiçeklerle donatıldı.

Menderes Belediyesi tarafından Cüneytbey Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırıldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Cüneytbey Mahallesi'nde yıllardır çamur ve bataklık durumda olan alan peyzaj düzenlemesi ile yeni yüzüne kavuştu. Cüneytbey Mahallesi 636 sokakta Türk Telekom deposunun yanındaki boş alanda gerçekleştirilen çalışma ile 1238 metrekarelik alana 8 adet ağaç, 30 çit bitkisi, 250 adet mevsimlik çiçek dikildi. Çimlendirme çalışmasının yapıldığı, yürüyüş alanının ve bankların kazanıldığı alanda yer alan trafo da boyanarak kötü görünüme son verildi.

DEĞİŞİM SÜRECEK

İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalara imza attıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imizin dört bir yanında yaptığımız çalışmalar ile ilçemizi yeni görünüme kavuştururken, yeni yeşil alanları da kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Cüneytbey Mahallesi'nde yıllardır atıl halde ki alanda peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamladı. Herkesin keyifle vakit geçireceği yeni bir alanı Menderes'imiz kazanmış oldu. Gerçekleştireceğimiz bu tür çalışmaları ile güzel ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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